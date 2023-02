Cyberpunk 2077 HD Reworked Project - modyfikacja ulepszająca tekstury w grze zadebiutuje już w przyszłym miesiącu

Na początku lutego popularny twórca modyfikacji HD Reworked Project do Wiedźmina 3: Dziki Gon - Halk Hogan - potwierdził prace nad podobnym projektem dla nowszego dzieła CD Projekt RED, czyli Cyberpunka 2077. Celem modyfikacji HD Reworked Project jest podmiana wielu tekstur, co sprawdziło się już chociażby we wspomnianym Wiedźminie 3. Jeszcze dwa tygodnie temu nie wiedzieliśmy dokładnie kiedy projekt ujrzy światło dzienne. Teraz Halk Hogan opublikował obszerne porównanie oraz potwierdził premierę.

Modyfikacja Cyberpunk 2077 HD Reworked Project zadebiutuje już w przyszłym miesiącu. Tymczasem opublikowano nowy materiał prezentujący różnice w zwykłej wersji gry oraz z omawianym modem.

Modyfikacja Cyberpunk 2077 HD Reworked Project zadebiutuje już 12 marca tego roku, a więc za niecały miesiąc. Halk Hogan opublikował nieco ponad 3-minutowy zwiastun tejże modyfikacji, ukazując różnice w jakości tekstur wielu obiektów - dotyczy to zarówno dróg, jak również ścian, roślinności czy elementów otoczenia. Zwiastun potwierdza, że dotychczasowa wersja Cyberpunka 2077 w wielu miejscach nadal boryka się z kiepskiej jakości teksturami. Najbardziej widać to chyba w przypadku roślinności, gdzie nawet wprowadzenie modyfikacji nie daje tak dużego efektu jak w przypadku tektur dróg czy ścian.

Zainstalowanie Cyberpunka 2077 HD Reworked Project z pewnością wpłynie pozytywnie na ogólny odbiór oprawy graficznej, zwłaszcza na większych monitorach. W przypadku Wiedźmina 3: Dziki Gon, instalacja modyfikacji powodowała z drugiej strony dłuższe czasy wczytywania, co związane było z większą ilością tekstur do załadowania. Prawdopodobnie podobny scenariusz czeka również Cyberpunka. Pełny materiał wideo możecie zobaczyć powyżej, a my już nie możemy się doczekać, by zobaczyć jak zaprezentuje się Cyberpunk 2077 HD Reworked Project na żywo w grze.

Źródło: YouTube @Halk Hogan