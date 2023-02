Test wydajności Cyberpunk 2077 DLSS 3 - Sposób na płynne granie w najwyższych ustawieniach graficznych

CD Projekt RED regularnie przypomina o swoich produkcjach wydając kolejne aktualizacje, czasami z różnym skutkiem, doładowując Cyberpunk 2077 i Wiedźmin 3: Dziki Gon nowymi technikami graficznymi. Niewiele singlowych tytułów może pochwalić się podobnym zaangażowaniem twórców. Niedawno Wiedźmin 3: Dziki Gon zaktualizowano do wersji Next Gen, wprowadzając zaawansowane śledzenie promieni, a teraz Cyberpunk 2077 otrzymał obsługę techniki NVIDIA DLSS 3, której zdecydowanie warto się dokładnie przyjrzeć. Dotychczas absolutnie żadna karta graficzna nie pozwala na płynne granie w najwyższych ustawieniach i rozdzielczości 4K, zatem ciekawe czy sytuacja nareszcie ulegnie zmianie.

Autor: Sebastian Oktaba

Cyberpunk 2077 bazuje na autorskim silniku REDengine czwartej generacji, obsługującym między innymi zaawansowane śledzenie promieni, technologie NVIDIA DLSS i Reflex. Implementacja ray tracingu obejmuje oświetlenie rozproszone, odbicia, okluzję otoczenia i cienie kierunkowe, zatem wstawiono naprawdę sporo wodotrysków. CD Projekt RED i NVIDIA uwzględniły m.in. promieniowanie nieba, emisyjne oświetlenie różnych powierzchni, aproksymację lokalnych efektów cieniowania, a odbicia pokazują obiekty umieszczone nawet kilka kilometrów dalej. Summa summarum, mamy do czynienia z tytułem niezwykle zaawansowanym technicznie i skutkiem tego wymagania sprzętowe również okazały się pieruńsko wysokie. Dotychczas panowało powszechne przekonanie, że Cyberpunk 2077 będzie grywalny w wysokich rozdzielczościach oraz najwyższych ustawieniach dopiero na kolejnej generacji układów graficznych. Zieloni postanowili ten proces przyspieszyć za pomocą techniki NVIDIA DLSS 3. Warto więc pokrótce wytłumaczyć na jakiej zasadzie działa to rozwiązanie.

Cyberpunk 2077 nareszcie zyskał potężną broń w walce o wyższy FPS, czyli technikę NVIDA DLSS 3. Wprawdzie dostępną tylko dla posiadaczy GeForce RTX 4000, ale zawsze to coś... Zobaczmy ile daje taki dopalacz...

NVIDIA DLSS 3.0 stanowi połączenie trzech elementów - upscalingu NVIDIA DLSS Super Resoulution, techniki NVIDIA Reflex oraz NVIDIA Frame Generator. Pierwsze dwie składowe można włączyć na starszych kartach graficznych, jednak kluczowy Frame Generator zadziała wyłącznie na modelach NVIDIA GeForce RTX 4000. Wymaga bowiem rdzeni Tensor 4. generacji oraz sprzętowej obsługi Optical Flow Accelerator, którą wprowadziła architektura Ada Lovelace. Jak działa takie rozwiązanie? DLSS 2.x generuje obraz analizując poprzednią klatkę animacji pobraną w wysokiej rozdzielczości, bazując na klatce animacji w niższej rozdzielczości oraz wektorach ruchu. DLSS 3.0 analizuje sekwencyjne obrazy pod względem przemieszczania się pikseli uwzględniających cienie, cząsteczki, oświetlenie itp. Wszystko razem pozwala interpolować klatki animacji, natomiast dzięki NVIDIA Reflex zachowuje opóźnienia zbliżone do DLSS 2.x. Najprościej rzecz ujmując - DLSS 3.0 wyświetla klatki zwane pośrednimi, które wcześniej niejako się marnowały, pomijając zarazem ograniczenia procesora.

RTX 4090 RTX 4080 RTX 4070 Ti Architektura Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Układ graficzny AD102 AD103 AD104 Rozmiar rdzenia 608 mm² 379 mm² 295 mm² Tranzystory 76 mld 46 mld 36 mld Jednostki SP 16384 9728 7680 Jednostki TMU 512 304 240 Jednostki ROP 192 112 80 Jednostki RT 128 76 60 Jednostki Tensor 512 304 240 Taktowanie bazowe 2235 MHz 2205 MHz 2310 MHz Taktowanie boost 2520 MHz 2505 MHz 2610 MHz Taktowanie pamięci 21200 MHz 22400 MHz 21000 MHz Ilość pamięci 24 GB 16 GB 12 GB Typ pamięci GDDR6X GDDR6X GDDR6X Szyna pamięci 384-bit 256-bit 192-bit Przepustowość 1020 GB/s 717 GB/s 505 GB/s Współczynnik TGP 450 W 320 W 285 W Cena startowa 1599 USD 1199 USD 799 USD

Cyberpunk 2077 otrzymał implementację techniki NVIDIA DLSS 3 razem z premierą karty graficznej GeForce RTX 4090, jednak była to wówczas wersja niedostępna publicznie, podlegająca jeszcze wewnętrznym testom. Oficjalny patch wydano prawie cztery miesiące później, więc producent miał naprawdę mnóstwo czasu na poprawki. Warto także wspomnieć, że Cyberpunk 2077 otrzyma przynajmniej jeszcze jedno uaktualnienie, wprowadzające dodatkowe opcje graficzne dla śledzenia promieni w postaci trybu Overdrive. Kiedy to nastąpi dokładnie nie wiadomo, ale prawdopodobnie najpóźniej w momencie ukazania się fabularnego rozszerzenia Phantom Liberty. Wracając do tematu - żeby włączyć NVIDIA DLSS 3 konieczne jest również aktywowanie funkcji HAGS z poziomu systemu operacyjnego, przynajmniej w Windows 10, ponieważ Windows 11 powinien mieć powyższą opcję domyślnie aktywną. Sprawdźmy zatem czy NVIDIA faktycznie dysponuje gamechargerem dającym przewagę serii GeForce RTX 4000...