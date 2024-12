Star Wars KOTOR Remake - kolejne informacje o powstającej w bólach grze. Jason Schreier z nowymi doniesieniami

Jako że w ostatnim czasie powstało całkiem sporo świetnych remake'ów, podejście do nich mogło nieco złagodnieć. Tylko w tym roku mogliśmy na przykład ograć odrestaurowane wersje najpierw pierwszego Dead Space'a, a następnie Resident Evil 4. Chciałoby się powiedzieć, że w drodze znajduje się następny potencjalny hit, ale lepiej jednak nie wyprzedzać faktów. Zwłaszcza, że mało kto teraz postawiłby pieniądze na to, iż KOTOR faktycznie dostanie nowe życie.

Prace nad wyczekiwaną premierą trwają już od dobrych kilku lat, ale co rusz słyszy się o kolejnych komplikacjach. Wydawcy mieli nie być zadowoleni z postępów, do tego w międzyczasie doszło też do zmiany ekipy pracującej nad KOTOR-em. Na domiar wszystkiego, Jeff Grubb dodał ostatnio informację, że produkcja została wstrzymana - co zgadzałoby się z wieloma sytuacjami z przeszłości, w tym usunięciu przez Sony wzmianek o tytule w swoich mediach społecznościowych. Jak się jednak okazuje, być może nie wszystko jest stracone.

Dziś swoje dołożył Jason Schreier. Dziennikarz Bloomberga poinformował, że według jego źródeł z Saber Interactive - zespołu obecnie działającego nad Star Wars KOTOR Remake - prace nad pozycją w dalszym ciągu trwają. Inna sprawa, że przyznał przy tym, iż nie ma pojęcia, jakie są szanse na premierę. Cóż, jak na razie po przejęciu projektu od Aspyr Entertainment sytuacja wygląda znacznie gorzej niż chociażby w przypadku innego problematycznego przedsięwzięcia, czyli Bloodlines 2, które przynajmniej otrzymuje ostatnio regularne aktualizacje...

Can't say whether the KOTOR Remake will ever actually *come out*, but yes, two people from Saber Interactive tell me they're still on it, despite recent rumors that nobody is working on the game. (Saber took the project from Aspyr last year, as Bloomberg reported then) https://t.co/prNTT6iVAy