Wymagania sprzętowe Warhammer 40,000: Space Marine 2 PC. Z jednej strony niskie, z drugiej bardzo wysokie

Zbliżamy się do połowy sierpnia, a to oznacza powolne wychodzenie z sezonu ogórkowego i nadchodzące premiery dużych gier od największych wydawców. Już za miesiąc na półki sklepowe trafi m.in. Warhammer 40,000: Space Marine 2, czyli kontynuacja udanej gry TPP z uwielbianego przez wiele osób uniwersum. Druga część przygód kapitana Titusa przyniesie nie tylko usprawniony gameplay, ale jeszcze lepszą oprawę audio-wizualną. Na miesiąc przed debiutem poznaliśmy wymagania sprzętowe wersji PC.

Firma Focus Entertainment opublikowała wymagania sprzętowe gry Warhammer 40,000: Space Marine 2, która zadebiutuje na rynku już w przyszłym miesiącu. O ile minimalne wymagania wyglądają rozsądnie, tak zalecane są z kolei bardzo wysokie.

Focus Entertainment podał zarówno minimalne jak i zalecane wymagania sprzętowe dla Warhammer 40,000: Space Marine 2, jednak w obu przypadkach dotyczy to rozgrywki w rozdzielczości Full HD. Minimalne wymagania wyglądają całkiem rozsądnie i nie są specjalnie wysokie. Tutaj zalecane jest posiadane takich procesorów jak AMD Ryzen 5 2600X oraz Intel Core i5-8600K, a także kart graficznych z minimum 6 GB VRAM: NVIDIA GeForce GTX 1060 oraz AMD Radeon 580. Całość zamyka 8 GB RAM oraz nośnik SSD z 75 GB miejsca na dane. Wymagany jest także 64-bitowy system Windows 10 / 11. Konfiguracje te mają pozwolić na uruchomienie gry na najniższych ustawieniach graficznych i przy 30 klatkach na sekundę.

Minimalne wymagania Zalecane wymagania Procesor Intel Core i5-8600K

AMD Ryzen 5 2600X Intel Core i7-12700

AMD Ryzen 7 5800X Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1060

AMD Radeon RX 580

Minimum 6 GB pamięci VRAM NVIDIA GeForce RTX 3070

AMD Radeon RX 6800 XT

Minimum 8 GB pamięci VRAM Pamięć RAM 8 GB 16 GB Miejsce na dysku 75 GB, wymagany SSD 75 GB, wymagany SSD System Windows 10 / 11 64-bit Windows 10 / 11 64-bit Jakość gry 1920x1080, niskie ustawienia graficzne, 30 FPS 1920x1080, ultra detale graficzne, 60 FPS

Konfiguracje rekomendowane są już znacznie mocniejsze, pomimo że nadal dotyczą rozdzielczości Full HD, tyle że na ustawieniach graficznych ULTRA i w 60 klatkach na sekundę. Tutaj zalecane jest posiadanie procesorów AMD Ryzen 7 5800X oraz Intel Core i7-12700, a także kart graficznych z minimum 8 GB VRAM, tj. NVIDIA GeForce RTX 3070 oraz AMD Radeon RX 6800 XT. Zalecane jest także posiadanie 16 GB pamięci RAM. Wymagania co do dysku oraz systemu operacyjnego pozostają bez zmian. Niestety twórcy oraz wydawca nie podali wymagań dla rozdzielczości QHD oraz 4K. Patrząc jednak na to, czego potrzebujemy do Full HD, wymagania dla wyższych rozdzielczości z pewnością będą znacznie wyższe. Premiera Warhammer 40,000: Space Marine 2 odbędzie się dokładnie 9 września na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series.

