Wymagania sprzętowe Assassin's Creed Shadows PC. Do 4K w ultra detalach będzie wymagany przynajmniej GeForce RTX 4090

Niedawno Ubisoft opublikował nowy zwiastun gry Assassin's Creed Shadows, skupiający się na historii Naoe oraz Yasuke. W tym samym czasie media oraz twórcy wideo opublikowali swoje wrażenia po spędzeniu kilku godzin z grą. Na dokładkę otrzymaliśmy teraz oficjalne wymagania sprzętowe dla komputerowej wersji. Są one wyraźnie wyższe w porównaniu do Assassin's Creed Valhalla i prawdopodobnie wpływ na to będzie miał Ray Tracing, którego nie będzie można wyłączyć całkowicie. Szczegóły znajdziecie poniżej.

Ubisoft opublikował właśnie wymagania sprzętowe komputerowej wersji gry Assassin's Creed Shadows. Te będą wyraźnie wyższe w porównaniu do Assassin's Creed Valhalla, na co wpływ będzie miał m.in. Ray Tracing.

Wymagania sprzętowe Assassin's Creed Shadows zostały podzielone łącznie na 8 sekcji. W pierwszych czterech (tabela numer 1), Ray Tracing działa w formie selektywnej, a więc wyłącznie w niektórych miejscach, gdzie różnice będą widoczne gołym okiem. Podobne rozwiązanie znalazło się ostatnio w Dragon Age: The Veilguard. Co warto podkreślić - wszystkie wymagania sprzętowe dotyczą rozdzielczości z włączonym upscalingiem. Według notatki Ubisoftu, w grze na premierę będą: NVIDIA DLSS 3.7, AMD FSR 3.1 oraz Intel XeSS 2. Do najniższych detali konieczne jest posiadanie przynajmniej takich kart jak NVIDIA GeForce GTX 1070, AMD Radeon RX 5700 oraz Intel ARC A580 z włączonym ReBAR. Jak widać, nawet przy selektywnym RT, nie będzie konieczne posiadanie układów z dedykowanymi rdzeniami RT. Do detali średnich w skalowanym Full HD i przy 60 FPS, potrzebujemy już mocniejszych kart, tj. GeForce RTX 3060 Ti, Radeon RX 6700 XT lub ARC B580. W przypadku QHD i wysokich detali, twórcy zalecają posiadanie przynajmniej GeForce RTX 3080 10 GB lub Radeon RX 6800 XT. Do skalowanej rozdzielczości 4K przy tych samych detalach, rekomendowane jest posiadanie minimum GeForce RTX 4070 Ti SUPER lub Radeon RX 7900 XT.

Minimum (RT Selective) Rekomendowane (RT Selective) Entuzjasta (RT Selective) QHD Entuzjasta (RT Selective) 4K Procesor Intel Core i7-8700K

AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i5-11600K

AMD Ryzen 5 5600X Intel Core i5-11600K

AMD Ryzen 5 5600X Intel Core i7-12700K

AMD Ryzen 7 5800X3D Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1070

AMD Radeon RX 5700

Intel ARC A580 (ReBAR ON) NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

AMD Radeon RX 6700 XT

Intel ARC B580 (ReBAR ON) NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB

AMD Radeon RX 6800 XT NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

AMD Radeon RX 7900 XT Pamięć 16 GB RAM Dual Channel Dysk SSD wymagany Biblioteki DirectX 12 System Windows 10 / 11 Rozdzielczość 1920 x 1080 (z upscalingiem) 1920 x 1080 (z upscalingiem) 2560 x 1440 (z upscalingiem) 3840 x 2160 (z upscalingiem) Płynność 30 FPS 60 FPS 60 FPS 60 FPS Detale Niskie Średnie Wysokie Wysokie

Standard RT - RT Minimum Standard RT - RT Rekomendowany Rozszerzony RT - RT Enthusiast Rozszerzony RT - RT Extreme Procesor Intel Core i7-8700K

AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i5-11600K

AMD Ryzen 5 5600X Intel Core i7-13700K

AMD Ryzen 7 7800X3D Intel Core i7-13700K

AMD Ryzen 7 7800X3D Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 2070

AMD Radeon RX 6700 XT

Intel ARC B580 (ReBAR ON) NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER

AMD Radeon RX 7800 XT NVIDIA GeForce RTX 4080 NVIDIA GeForce RTX 4090 Pamięć 16 GB RAM Dual Channel Dysk SSD wymagany Biblioteki DirectX 12 System Windows 10 / 11 Rozdzielczość 1920 x 1080 (z upscalingiem) 2560 x 1440 (z upscalingiem) 2560 x 1440 (z upscalingiem) 3840 x 2160 (z upscalingiem) Płynność 30 FPS 60 FPS 60 FPS 60 FPS Detale Wysokie + RT Wysokie Wysokie + RT Wysokie Ultra + RT Ultra Ultra + RT Ultra

Kolejne cztery sekcje wymagań sprzętowych dotyczą scenariusza, gdzie Ray Tracing jest już stale włączony. W przypadku Assassin's Creed Shadows, RT został wykorzystany do ulepszenia odbić oraz globalnego oświetlenia. Do detali wysokich w skalowanym Full HD, twórcy zalecają posiadanie przynajmniej GeForce RTX 2070, Radeon RX 6700 XT lub ARC B580. Do tych samych detali, ale w 2560 x 1440, potrzebujemy już znacznie mocniejszych modeli GeForce RTX 4070 SUPER lub Radeon RX 7800 XT. Dla detali ultra - zarówno w skalowanym QHD jak i 4K - Ubisoft zaleca wykorzystanie wyłącznie kart NVIDII. Dla 1440p jest to GeForce RTX 4080, natomiast dla 4K - GeForce RTX 4090. Wymagania są zatem znacznie wyższe w porównaniu do ostatniej, bardzo dużej gry z tej serii - AC: Valhalla. Przypominamy, że Assassin's Creed Shadows ukaże się na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S dokładnie 20 marca 2025.

