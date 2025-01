Assassin's Creed Shadows - Ubisoft udostępnił zwiastun nakreślający fabułę gry. Zaprezentowano też Animus Hub

Sytuacja francuskiej korporacji w dalszym ciągu jest bardzo niejednoznaczna. Liczne problemy na różnych polach sprawiają, że Ubisoft znajduje się prawdopodobnie w najgorszym momencie w swojej historii - tak pod kątem czysto komercyjnym, jak i pod względem samego wizerunku. Czy wpadający w marcu najnowszy Asasyn da im trochę oddechu? Trudno powiedzieć, ale to ewidentnie absolutny priorytet deweloperów, o czym świadczą nawet liczne obsuwy.

Assassin's Creed Shadows dostał fabularny zwiastun, Ubisoft zdecydowało się przy tym na ujawnienie szczegółów Animus Hubu.

Coraz więcej znaków wskazuje na to, że ta odsłona serii Assassin's Creed wreszcie zadebiutuje niebawem na rynku. Część dziennikarzy mogła nawet wstępnie sprawdzić tytuł, a po sieci krąży wiele materiałów prezentujących to, co sprawdzili. Tymczasem zawitał także fabularny zwiastun, ukazujący kulisy historii obu grywalnych postaci. Co ciekawe, na nowych materiałach zrezygnowano z kontrowersyjnego określania Yasuke jako samuraja, definiując go jako swoistego "żołnierza", mającego posłużyć swoim mocodawcom w specjalnych misjach. Pokazano przy okazji zapowiedź przedsprzedażowych bonusów, zawierających również dodatkową misję. Nie wszystko zatem od czasu Star Wars Outlaws uległo zmianom, ale to było do przewidzenia.

Wraz z Assassin's Creed Shadows zadebiutuje również Animus Hub (znany wcześniej jako Assassin's Creed: Infinity). Będzie to swojego rodzaju lifting formuły towarzyszącej serii od dobrych kilku lat. Animus Hub będzie platformą skupiającą w jednym miejscu najnowsze gry z uniwersum i nie tylko. Przy jej pomocy będziemy mogli między innymi przeglądać konkretne aktywności z AC Shadows, wydawać specjalne klucze - zdobywane w trakcie rozgrywki - by kupić nową broń czy skiny, a także przeglądać zdobyte w przeciągu kampanii dzienniki i inne dane.

Źródło: Ubisoft