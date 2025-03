Apple iPad i Apple iPad Air - tablety z nowych serii zaprezentowane. Lepsza wydajność, obsługa eSIM i odświeżona Magic Keyboard

Firma Apple zaprezentowała kolejną serię tabletów iPad Air. Nowości mogą skorzystać z mocy nowszego czipu, oferują wyświetlacze Liquid Retina, a przy tym ich konstrukcje są naprawdę smukłe. Dodatkowo wyposażone zostały w system iPadOS 18, który zapewnia dostęp do pakietu Apple Intelligence. Nie zabrakło obsługi rysików Apple Pencil (USB-C) oraz Apple Pencil Pro. Zarazem przedstawiono odświeżoną linię Apple iPad, która też oferuje świeższy czip oraz większą ilość pamięci.

Kolejne tablety z serii Apple iPad i iPad Air trafiły do przedsprzedaży. Nowości mogą nam zaoferować ekrany Liquid Retina, obsługują standard eSIM, a także zapewniają wsparcie dla rysików i dedykowanych etui z klawiaturą.



Apple iPad Air

Za wydajność w obu modelach z serii iPad Air odpowiadać będzie czip Apple M3, którego wspierać będzie 8 GB pamięci RAM. W przypadku pamięci na dane możemy liczyć na aż 1 TB. Wyświetlacze Liquid Retina nie różnią się za bardzo pomiędzy sobą, wszak ten 13-calowy jest trochę jaśniejszy, a reszta parametrów jest taka sama co w mniejszej odsłonie. Ważnym aspektem nowej generacji jest kompatybilność z nowym etui z klawiaturą (Magic Keyboard), która oferuje większy gładzik i rząd z 14 klawiszami funkcyjnymi (pozwalają szybko zmienić jasność, czy też głośność). Akcesorium łączy się magnetycznie i nie wymaga synchronizacji przez Bluetooth. Zawias z portem USB typu C wykonano z aluminium.

iPad Air 11 cali iPad Air 13 cali Chip Apple M3 Procesor 8-rdzeniowy (4P/4E) Układ graficzny 9-rdzeniowy (sprzętowa akceleracja ray tracingu) NPU 16-rdzeniowy Pamięć RAM 8 GB Pamięć wbudowana 128, 256, 512 GB lub 1 TB Wyświetlacz 11" 2360 x 1640 px, Liquid Retina (IPS), 500 nitów, True tone, 264 PPI

Powłoka oleofobowa i antyodblaskowa, Kompatybilność z Apple Pencil (USB-C) i Pencil Pro 13" 2732 x 2048 px, Liquid Retina (IPS), 600 nitów, True tone, 264 PPI

Powłoka oleofobowa i antyodblaskowa, Kompatybilność z Apple Pencil (USB-C) i Pencil Pro Łączność Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 5G (opcjonalnie), GPS SIM eSIM (opcjonalnie) Porty, złącza i sloty USB typu C (do 10 Gb/s, DP Alt Mode) Aparaty przedni 12 MP Center Stage (f/2.0 | FHD przy 60 kl/s) Aparat główny 12 MP (f/1.8 | 4K przy 60 FPS) Akumulator 28,93 Wh 36,59 Wh Głośniki Stereo Mikrofony 2 System operacyjny iPadOS 18 Wymiary i waga 247,6 x 178,5 x 6,1 mm / 460 g 280,6 x 214,9 x 6,1 mm / 617 g Wersje kolorystyczne Niebieski, Fioletowy, Księżycowa poświata, Gwiezdna szarość Przedsprzedaż Od 4 marca 2025 roku Premiera 12 marca 2025 roku Akcesoria Magic Keyboard: 1399 zł

Apple Pencil Pro: 649 zł

Apple Pencil (USB-C): 399 zł Magic Keyboard: 1499 zł

Apple Pencil Pro: 649 zł

Apple Pencil (USB-C): 399 zł Ceny Od 2999 zł za model Wi-Fi

Od 3799 zł za model Wi-Fi + Cellular Od 3999 zł za model Wi-Fi

Od 4799 zł za model Wi-Fi + Cellular



Magic Keyboard

W przypadku serii iPad można mówić o odświeżeniu, gdyż wprowadzono nieco nowszy czip Apple A16, a ponadto możemy teraz wybrać większą pamięć na dane - 512 GB. System iPadOS 18 wprowadza kilka nowych funkcji, które Apple omówiło pod tym adresem. Wspomniano również o fakcie, że tytułowe tablety co najmniej w 30% zostały stworzone z materiałów pochodzących z recyklingu. Wartym nadmienienia jest także to, że sektor edukacji może nabyć wszystkie opisywane produkty w niższych cenach. Jeżeli jesteśmy zainteresowani zakupem, to możemy udać się na oficjalną stronę internetową producenta.

iPad 10,9" Chip Apple A16 Procesor 5-rdzeniowy Układ graficzny 4-rdzeniowy NPU 16-rdzeniowy Pamięć RAM Brak informacji Pamięć wbudowana 128, 256 lub 512 GB Wyświetlacz 10,9" 2360 x 1640 px, Liquid Retina (IPS), 500 nitów, True tone, 264 PPI

Powłoka oleofobowa i antyodblaskowa, Kompatybilność z Apple Pencil (USB-C) i Apple Pencil (1. generacji) Łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, 5G (opcjonalnie), GPS SIM eSIM (opcjonalnie) Porty, złącza i sloty USB 2.0 typu C (do 480 Mb/s, DP Alt Mode) Aparaty przedni 12 MP Center Stage (f/2.4 | FHD przy FPS) Aparat główny 12 MP (f/1.8 | 4K przy 60 FPS) Akumulator 28,93 Wh Głośniki Stereo Mikrofony 2 System operacyjny iPadOS 18 Wymiary i waga 248,6 x 179,5 x 7 mm / 477 g (Wi-FI) lub 481 g (Wi-Fi + Cellular) Wersje kolorystyczne Niebieski, Różowy, Żółty, Srebrny Przedsprzedaż Od 4 marca 2025 roku Premiera 12 marca 2025 roku Akcesoria Apple Pencil (1. generacji): 499 zł

Magic Keyboard Folio: 1299 zł

Apple Pencil (USB-C): 399 zł

Etui Smart Folio: 429 zł Ceny Od 1799 zł za model Wi-Fi

Od 2599 zł za model Wi-Fi + Cellular



Apple iPad

Źródło: Apple