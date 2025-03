Apple nie narzeka na sprzedaż tabletów iPad Pro z procesorami M4. Dostawy sprzętu mają osiągnąć bardzo wysoki poziom

Na początku maja bieżącego roku Apple ogłosiło wprowadzenie na rynek tabletów iPad Pro z procesorami M4. Niedługo potem ruszyły zamówienia przedpremierowe, a następnie dostawy do pierwszych klientów. Wiele wskazuje na to, że firma z Cupertino może mówić o sporym sukcesie. Nowe iPady sprzedają się ponoć bardzo dobrze, a na rynek dostarczona będzie pokaźna liczba egzemplarzy tego sprzętu. Nie wiadomo jednak, czy "efekt premiery" nie zaniknie w przyszłości.

Apple ma spore powody do zadowolenia. Zamówienia na tablety iPad Pro M4 są wyższe niż początkowo szacowano. W rezultacie na rynek ma trafić docelowo 9 mln egzemplarzy tego typu urządzeń.

Rynek tabletów nie jest obecnie w najlepszej kondycji. Po początkowym boomie, sprzedaż tych urządzeń mocno spadła i obecnie plasuje się na stosunkowo niskim poziomie. Apple jednak wierzy, że ciągle jest znaczące zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania i ma ku temu solidne podstawy. Zamówienia na nowe iPady Pro z procesorami M4 przewyższyły początkowe prognozy firmy. Szacuje się, że w przyszłości na rynek trafi łącznie 9 mln egzemplarzy nowych urządzeń, co jest imponującym wynikiem, jak na ten segment rynku. Należy jednak pamiętać, że sprzedaż sprzętu jest zwykle największa w okolicach premiery, a później zaczyna spadać. Czas pokaże, jak duży będzie spadek w tym przypadku.

Nowe iPady Pro z procesorami M4 wykorzystują technologię Tandem OLED, która jest prawdopodobnie droższa od chociażby Mini-LED. Do tego dochodzą kosztowne procesory M4. Choć cena tych urządzeń nie należy do niskich, to wielu ekspertów spodziewało się, że może być jeszcze wyższa (w skrajnym przypadku nawet o 50% w porównaniu do poprzedniej generacji). To pozytywne zaskoczenie miało zapewne wpływ na zwiększenie popularności nowych tabletów Apple. Należy też pamiętać, że iPad Pro to często zakup na wiele lat, więc koszt ten rozkłada się w dłuższej perspektywie czasowej.

