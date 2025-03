Najcieńszy iPad Pro w historii wziął udział w teście wytrzymałości. Smukła konstrukcja nie jest taka słaba, ale i tak się łamie

Wraz z premierą najnowszego układu Apple M4, która odbyła się na początku maja 2024 roku, swój debiut zaliczyły także nowe tablety firmy z serii iPad Pro. Miały one dwie główne cechy, które je wyróżniały: świetny ekran Tandem OLED, a także niespotykanie cienką konstrukcję. W związku z tym w głowie wielu osób zrodziło się pytanie: czy tablet, którego grubość to nieco ponad 5 mm, okaże się wystarczająco wytrzymały? Odpowiedź właśnie została przedstawiona.

Tablety z serii iPad Pro występują aktualnie w dwóch wariantach: 11 i 13-calowym. Ich grubość to analogicznie 5,3 i 5,1 mm. Egzemplarz, który został poddany testom, to druga z wymienionych pozycji, której ceny zaczynają się od niemal 7 tys. zł. Zapewne mało kogo to dziwi, wszak mamy do czynienia z firmą Apple. Trzeba jednak przyznać, że nowy wyświetlacz Tandem OLED to bardzo ciekawa konstrukcja. Opiera się ona tak naprawdę na dwóch warstwach panelu OLED, z których jedna jest umieszczona bezpośrednio pod drugą. Dzięki temu osiągana jest rewelacyjna jasność. Przy okazji ekran jest odpowiednio zabezpieczony, więc nie trzeba się przesadnie martwić o jego zarysowanie (rysy powstały przy szóstym stopniu w skali twardości Mohsa, gdzie materiałem wzorcowym dla 10 jest diament). Wyświetlacz nie został w żaden sposób uszkodzony nawet w momencie, kiedy przez dłuższy czas miał styczność z płomieniem z zapalniczki (brak jakichkolwiek oznak wypaleń).

Konstrukcja tabletu jest ponadto na tyle solidna, że wytrzymuje wygięcie (w obie strony), jeśli następuje ono w pozycji horyzontalnej — a przynajmniej w całkiem dobrym stopniu. Sytuacja wygląda jednak zgoła inaczej, kiedy urządzenie zostaje poddane temu samemu działaniu w pozycji wertykalnej — wtedy tablet po prostu pęka przy złączu USB typu C. Nie jest to oczywiście zbyt dużym zaskoczeniem, a trochę podobnie zachował się także smartfon Google Pixel Fold, gdyż jego pęknięcie również nastąpiło w punkcie, który okazał się najbardziej podatny na uszkodzenia tego typu. Pod względem całego testu wytrzymałości nie jest więc tak źle, choć decydując się na zakup i tak powinniśmy dość ostrożnie obchodzić się z urządzeniem.

Źródło: YouTube @JerryRigEverything