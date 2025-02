Google Pixel Fold przetestowany pod każdym kątem w kwestii wytrzymałości. Konstrukcja ma swoje słabe punkty

Google Pixel Fold jest jednym z najdroższych składanych urządzeń na rynku. Firma mimo debiutu w tej dziedzinie, w kwestii ceny postawiła poprzeczkę dość wysoko. Producent chwali się na stronie sprzętu szczególnie jego zawiasem, który ma się okazać "najbardziej wytrzymałym, jaki istnieje do tej pory w składanych smartfonach". Popularny YouTuber Zack Nelson, znany bardziej ze swojego kanału JerryRigEverything, postanowił przetestować wytrzymałość urządzenia.

Google Pixel Fold reklamowany jest jako jeden z najtrwalszych składanych smartfonów na rynku, szczególnie w kwestii swojego zawiasu. Rezultaty testu wytrzymałościowego rzucają więcej światła na ten aspekt urządzenia.

Na początku testu Zack zauważył, że smartfon ma tendencję do niepełnego otwierania się, a dokładniej nie osiągał pełnych 180 stopni. Jest to niejako zamierzony efekt, ponieważ urządzenie jest w stanie osiągnąć tę wartość (a nawet trochę większą), lecz nie robi tego od razu z powodu swojego zaprojektowania (wsparcie dla różnych kątów rozwarcia). Warto zauważyć, że smartfon potrafi się złożyć całkowicie na płasko, czego nie udało się dokonać w pierwszych składanych sprzętach od Samsunga. W następnej kolejności testowany jest zewnętrzny wyświetlacz pokryty szkłem Gorilla Glass Victus i trzeba przyznać, że radzi sobie całkiem dobrze. Nie tak kolorowo sprawa wygląda z wewnętrznym ekranem, który potrafi się zarysować od mocniejszego dociśnięcia paznokcia. Google co prawda twierdzi, że wyświetlacz pokryty jest bardzo cienkim szkłem, lecz jak się okazuje, bliżej mu do tworzywa pokroju plastiku.

Okalające smartfon ramki są zrobione z aluminium, które jest podatne na zarysowania przy bardziej rygorystycznych testach. Natomiast sam czytnik linii papilarnych ulokowany na przycisku na prawym boku, nadal potrafi poprawnie działać pomimo zarysowań. Jeśli chodzi o narażenie na ekstremalne temperatury, to zewnętrzny ekran wypala się bezpowrotnie po 16 sekundach, z kolei wewnętrzny wyświetlacz po dłuższej chwili w gorącej atmosferze daje znak, żeby smartfon całkowicie się wyłączył. Do tej pory taka sytuacja nie zdarzyła się w omawianych testach. Dla sprzętu kłopotów nie sprawią z kolei żadne ilości pyłu i piasku, na tym polu radzi sobie bardzo dobrze. Największą wadą okazuje się konstrukcja urządzenia, ponieważ przy wygięciu smartfona w odwrotnym kierunku, ten po prostu się łamie i niszczy cały ekran. Nie jest to winą zawiasu (więc Google mogło mieć rację), a reszty konstrukcji, szczególnie miejsc na anteny, ẇ których to można upatrywać przyczyn złamania.

Źródło: YouTube @JerryRigEverything