Google Pixel 7a oraz Pixel Fold - za nami premiera wyczekiwanego smartfona ze średniej półki oraz pierwszego składańca od Google

O Pixelu 7a mówiło się w przeciekach co najmniej od jesieni minionego roku, zaś o składanym Pixel Foldzie dowiedzieliśmy się już przed dwoma laty. Oczywiście - wszystko jak dotąd pozostawało w sferze domysłów. Dziś jesteśmy już po premierze obu tych urządzeń, pora więc sprawdzić, co (i za ile) dokładnie zaoferują. No właśnie, zacznijmy od cen. Klasyczny smartfon wyceniono na 499 dol., zaś składaka na 1799 dol. Oba - klasycznie - nie pojawią się w polskiej dystrybucji.

Za nami premiera dwóch wyczekiwanych przez wiele osób smartfonów - średniopółkowego Pixela 7a oraz składanego Pixela Fold.

Premiera smartfona Google Pixel 7a nie przyniosła niczego zaskakującego. Ot potwierdziły się w zasadzie wszystkie dotychczasowe "wycieki". Mamy więc urządzenie wyposażone w autorski układ SoC Google Tensor G2 znany z dotychczasowych "Siódemek". Za wydajność odpowiada ponadto 8 GB pamięci RAM, a przestrzeń na pliki użytkownika wynosi 128 GB. Bateria zasilająca nowy smartfon ma pojemność 4385 mAh, którą naładujemy z mocą - niestety - tylko 20 W. Dodatkowo w zestawie nie znajdziemy żadnej ładowarki, a jedynie przewód. Na pocieszenie dodajmy, że obecne jest przynajmniej ładowanie bezprzewodowe 18 W. Jeśli chodzi o fotografię, to odpowiadać za nią będzie główna kamerka 64 MP w towarzystwie ultraszerokokątnej 13 MP. 13 MP to również wartość kamerki przedniej. W sieci pojawiły się już pierwsze recenzje tego urządzenia, z których możemy wyczytać m.in. o przegrzewającym się procesorze oraz o wspomnianym już przez nas zbyt wolnym jak na dzisiejsze czasy ładowaniu.

Google Pixel 7a Procesor Google Tensor G2 System Android 13 Pamięć RAM 8 GB Pamięć na dane 128 GB Obsługa kart SD nie Łączność 5G, BT 5.3, WiFI 6e, NFC, USB-C 3.2 Ekran 6.1", OLED, 1080 x 2400 px, 90 Hz Kamera tylna 64 MP, f/1.9, 26 mm, 1/1.73", 0.8 µm, OIS

13 MP, f/2.2, 120˚, 1.12 µm Kamera przednia 13 MP, f/2.2, 20 mm, 1.12 µm Klasa odporności IP67 Akumulator 4385 mAh, 20 W + 18 W Qi Wymiary i waga 152 x 73 x 9 mm, 194 g Premierowa cena 499 dol. (ok. 2060 zł bez VAT)

Google Pixel Fold, będący pierwszym składanym smartfonem producenta, otrzymał klasę wodoszczelności IPX8, zewnętrzny 5,8-calowy ekran OLED z Gorillą Glass Victus i szczytową jasnością 1550 nitów. Ekran wewnętrzny to już 7,6 cali, proporcje wynoszące 6:5 oraz odświeżanie 120 Hz. Także i tutaj możemy oczekiwać sporej jasności maksymalnej (1450 nitów). Telefon jest napędzany przez Google Tensor G2 SoC z koprocesorem bezpieczeństwa Titan M2. Dostajemy też 12 GB pamięci RAM LPDDR5 i 256 lub 512 GB pamięci UFS 3.1. Z tyłu znajdują się trzy aparaty: główny 48 MP, ultraszeroki 10,8 MP oraz teleobiektyw 10,8 MP z 5-krotnym zoomem optycznym i obsługą Super Res Zoom do 20x. Na froncie zdecydowano się zaś na aparat 9,5 MP. Czujnik odcisków palców został wbudowany w przycisk zasilania, smartfon wspiera dwie karty SIM (jedna fizyczna + eSIM), ma też głośniki stereo oraz baterię o pojemności 4821 mAh, która obsługuje ładowarkę Google USB-C o mocy 30 W. Identycznie jak w przypadku Pixela 7a, tak i tutaj w zestawie sprzedażowym nie znajdziemy ładowarki...

Google Pixel Fold Procesor Google Tensor G2 System Android 13 Pamięć RAM 12 GB LPDDR5 Pamięć na dane 256 / 512 GB UFS 3.1 Obsługa kart SD nie Łączność 5G, BT 5.2, WiFI 6e, NFC, USB-C 3.2 Ekran zewnętrzny 5,8", OLED, 1080 x 2092 px, 120 Hz Ekran wewnętrzny 7,6", OLED, 1840 x 2208 px, 120 Hz Kamera tylna 48 MP - ƒ/1.7, 0.8 μm, 1/2", 82°, OIS - główna

10,8 MP - ƒ/2.2, 1.25 μm, 1/3", 121° - ultraszeroka

10,8 MP - ƒ/3.05, 1.22 μm, 1/3.1", 21.9° - tele Kamera przednia 9,5 MP, ƒ/2.2, 1.22 μm, 84° Klasa odporności IPX8 Akumulator 4727mAh, 30 W + 18 W Qi Wymiary i waga złożony - 140 x 80 x 12 mm, 283 g

rozłożony - 140 x 159 x 6 mm Premierowa cena od 1799 dol. (ok. 7450 zł bez VAT)

Źródło: Google