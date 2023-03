Google Pixel 8 Pro na pierwszych renderach. Producent najwyraźniej zerwie z kanciastymi kształtami

Wygląd kolejnych smartfonów Google Pixel jest zazwyczaj znany już kilka miesięcy przed premierą. Potwierdzają to m.in. niedawne zdjęcia modelu Pixel 7a, a także najnowsze rendery flagowego Pixela 8 Pro. Choć urządzenie zadebiutuje zapewne dopiero w drugiej połowie roku, to jednak serwis Smartprix we współpracy z OnLeaks już teraz przygotował i opublikował grafiki przedstawiające nam design smartfona. Co się zmieni względem poprzednika?

Google Pixel 8 Pro wyróżnia się mocno zaokrąglonymi rogami, co oznacza, że producent najwyraźniej chce zerwać z dotychczasowymi kanciastymi bryłami. Możliwe, że smartfon zostanie zapowiedziany już podczas konferencji I/O, która odbędzie się 10 maja.

Już na pierwszy rzut oka widać, że mamy do czynienia z kolejnym Pixelem - wskazuje na to, charakterystyczna pozioma wysepka na aparaty, która mieści teraz trzy obiektywy w owalnym wycięciu. Co więcej, pod lampą błyskową widoczny jest teraz dodatkowy czujnik, choć nie jest jeszcze jasne, jaką będzie pełnić rolę. Poza tym samo urządzenie wyróżnia się mocno zaokrąglonymi rogami, co oznacza, że producent najwyraźniej chce zerwać z dotychczasowymi kanciastymi bryłami. Front Pixela 8 Pro nie przynosi żadnych większych zaskoczeń - widzimy jedynie centralnie umieszczoną kamerkę oraz nieznaczny podbródek.

Widoczny smartfon cechuje się wymiarami 162,6 x 76,5 x 8,7 mm (12 mm grubości licząć wysepkę na aparaty). Rendery zdradzają również przyciski zasilania i głośności po prawej stronie, a także port USB-C i slot na kartę SIM na dole. Mówi się, że urządzenie otrzyma procesor Google Tensor G3, który będzie oparty na niezapowiedzianym jeszcze układzie Samsung Exynos 2300 (3 nm). Możliwe, że Google Pixel 8 Pro zostanie zapowiedziany już podczas konferencji I/O, która odbędzie się 10 maja. Liczymy, że dowiemy się wtedy także co nieco na temat rozkładanego Pixela Fold i Pixela 7a. Oba te smartfony powinny zadebiutować w czerwcu.

