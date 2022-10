Google Pixel 7 oraz Pixel 7 Pro - premiera. Rewolucji brak, ale Google przynajmniej nie odleciało z ceną

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, dzisiejszy event o nazwie Made by Google '22 przyniósł m.in. premierę smartfonów Google Pixel 7 oraz Google Pixel 7 Pro. Już od jakiegoś czasu wiedzieliśmy, że nie będą to modele specjalnie odbiegające wydajnością od swoich poprzedników, nic więc dziwnego, że podczas prezentacji gigant z Mountain View sporo czasu poświęcił na prezentację funkcji AI takich jak zmiana wiadomości głosowych na tekst, czy automatyczne blokowanie telemarketerów na podstawie ich wypowiedzi.

Dzisiejszy event Made by Google '22 przyniósł premierę smartfonów Google Pixel 7 oraz Google Pixel 7 Pro. Tak jak sądziliśmy - rewolucji nie ma, ale producent przynajmniej nie zaszalał z ceną.

Jak pisaliśmy zaledwie wczoraj, chip Google Tensor G2, na którym pracują nowe Piksele, nie jest wcale tak wydajny, jak aktualna konkurencja. Bo choć oczywiście przebija swoją poprzednią generację (AnTuTu v9 ~ 700 000 pkt.), to wciąż nie dogania nawet Snapdragona 888 (~ 820 000 pkt.). Nic więc dziwnego, że Google postawiło na coś innego niż na topową wydajność - na algorytmy sztucznej inteligencji. Tak samo jest w przypadku jednostek fotograficznych - nie zmieniły się one jakoś specjalnie od poprzedniego roku, choć niektóre parametry (wielkość piksela czy światło) są minimalnie inne. A mimo wszystko algorytmy SI aparatu mają sprawić, że zdjęcia mają być ostrzejsze, a także lepiej odwzorowywać koloryt naszej skóry, niezależnie od rasy. Co jednak ciekawe, obie nowości (Pixel 7 i Pixel 7 Pro) otrzymały dodatkowy procesor, Titan M2, który odpowiadać ma wyłącznie za bezpieczeństwo. Jak podkreśliło Google, jest to ten sam poziom zabezpieczeń, jaki oferuje się m.in. bankom.

Google Pixel 6 Google Pixel 7 Procesor Google Tensor (5 nm) Google Tensor G2 (4 nm) + Titan M2 System Android 13 Pamięć RAM 8 GB LRDDR5 Pamięć na dane 128 / 256 GB UFS 3.1 Obsługa kart nie DualSIM 1x Nano SIM + 1x eSIM Łączność 5G, WiFi 6e, Bluetooth 5.2, NFC Ekran 6,4", OLED, 1080 x 2400 px, 90 Hz 6,3", OLED, 1080 x 2400 px, 90 Hz Kamera tylna 50 + 12 MP Kamera przednia 8 MP 10,8 MP Maks. jakość nagrań 4K@60 Audio głośniki stereo, obsługa aptX HD Akumulator 4614 mAh, 30 W,

ładowanie Qi 21 W 4355 mAh, 30 W,

ładowanie Qi 20 W Klasa odporności IP68 Wymiary i waga 159 x 75 x 9 mm, 207 g 156 x 73 x 9 mm, 197 g Cena w dniu premiery 599 $ (128 GB)

699 $ (256 GB)

Google Pixel 7 jest marginalnie tylko mniejszy od swojego poprzednika i tak samo jak on, może pochwalić się 90-hercowym ekranem, który ma być jednak odtąd o 25% jaśniejszy. Jeśli chodzi o fotografię, to do dyspozycji oddano nam dwa obiektywy. Co ciekawe, oba (główny i ultraszerokokątny) mogą działać razem, by redukować rozmycie i "naprawiać" poruszone zdjęcia. Lepiej ma sprawować się także kamerka do selfie, która otrzymała m.in. ułatwienie dla osób niewidzących i niedowidzących (wskazówki głosowe). Google Pixel 7 Pro uraczono z kolei klasycznie potrójnym systemem aparatów - głównym 50 MP, ultraszerokokątnym 12 MP oraz tele 48 MP. Możemy się tu spodziewać 5-krotnego zoomu optycznego i cyfrowego 30x. Zamówienia przedpremierowe wystartowały dziś, a produkt ma trafić na półki w przyszłym tygodniu. Co najważniejsze - smartfony dostępne są w tych samych cenach, co poprzednia generacja.

Google Pixel 6 Pro Google Pixel 7 Pro Procesor Google Tensor (5 nm) Google Tensor G2 (4 nm) + Titan M2 System Android 13 Pamięć RAM 12 GB LPDDR5 Pamięć na dane 128 / 256 GB UFS 3.1 128 / 256 / 512 GB UFS 3.1 Obsługa kart nie DualSIM 1x Nano SIM + 1x eSIM Łączność 5G, WiFi 6e, Bluetooth 5.2, NFC Ekran 6,71", OLED, 1440 x 3120 px, 120 Hz 6,7", OLED, 1440 x 3120 px, 120 Hz Kamera tylna 50 + 12 + 48 MP Kamera przednia 11,1 MP 10,8 MP Maks. jakość nagrań 4K@60 Audio głośniki stereo, obsługa aptX HD Akumulator 5003 mAh, 30 W,

ładowanie Qi 23 W 5000 mAh, 30 W,

ładowanie Qi Klasa odporności IP68 Wymiary i waga 164 x 76 x 9 mm, 210 g 163 x 77 x 9 mm, 212 g Cena w dniu premiery 899 $ (128 GB)

999 $ (256 GB) 899 $ (128 GB)

999 $ (256 GB)

1099 $ (512 GB)

Źródło: Google