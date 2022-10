Google Tensor G2 z nadchodzących Pixeli 7 rozczarowuje wydajnością. Chip przegrywa z zeszłorocznymi flagowymi układami

W zeszłym roku Google całkowicie zmieniło podejście do swoich smartfonów z serii Pixel. Otrzymaliśmy nie tylko nowy, oryginalny design, ale także autorskie chipy Tensor. Trudno jednak porównywać je do flagowych jednostek Qualcomma czy MediaTeka - mimo, że zapewniają płynną pracę i spore możliwości, to w syntetycznych testach zostają daleko w tyle za konkurencją. Wygląda na to, że podobnie będzie w przypadku Tensora G2.

Jak widzimy na poniższych screenach, ktoś zdobył już nadchodzącego Google Pixela 7 Pro i zdołał uruchomić test AnTuTu. Niestety wynik jest dość rozczarowujący. Chip Tensor G2 zasilający flagowca uzyskał 801 116 pkt. Tego wyniku nie da się ocenić pozytywnie, skoro wyżej pasują się takie jednostki, jak Qualcomm Snapdragon 888 (ok. 820 000 pkt) czy Apple A15 Bionic (ok. 840 000 pkt). Z drugiej strony widać jednak wyraźną poprawę nad Tensorem pierwszej generacji, który w tych samych testach wykręca nieco ponad 700 000 pkt.

Trudno sądzić, by oprogramowanie było źle skonfigurowane do obsługi tego chipu - w końcu był on już wcześniej testowany w Geekbench 5 i rezultaty również nie powalały. Mamy tylko nadzieję, że niski wynik w AnTuTu będzie jego jedyną wadą. Użytkownicy z pewnością chcieliby, by układ nie tylko gwarantował płynną prace, lecz także zapewniał niski pobór energii oraz specjalne funkcje niedostępne u konkurencji. Być może o wszystkich zaletach Tensora G2 przekonamy się już jutro, kiedy smartfony Google Pixel 7 i Pixel 7 Pro zostaną oficjalnie zaprezentowane. Pokaz ma rozpocząć się o godzinie 16:00 polskiego czasu.

Google’s upcoming Tensor G2 to use the same CPU cores as the first gen Tensor, Mali-G710 GPU - details below pic.twitter.com/xbZVFhMc1l — Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) September 16, 2022

Źródło: WCCFTech, Gadgetfull BD, @Za_Raczke