MediaTek Dimensity 9000 w AI Benchmark pokonał Google Tensor, Samsung Exynos 2100 i Qualcomm Snapdragon 888

Chipset MediaTek Dimensity 9000 rzekomo kosztuje dwa razy więcej od poprzednika, modelu MediaTek Dimensity 1200, a co za tym idzie, układ będzie napędzał jedynie droższe urządzenia. Wyższa cena powinna iść w parze nie tylko z wyższą wydajnością procesora, ale również sprawniejszą obsługą obliczeń na potrzeby sztucznej inteligencji. Okazuje się, że MediaTek Dimensity 9000 nie ma się w tej materii czego wstydzić. W bazie AI Benchmark pojawiły się zapisy, z których wynika, że jednostka zostawia konkurencję w tyle. Akcelerator APU 5.0 pokonuje rozwiązania wykorzystane w Google Tensor, Samsung Exynos 2100, HiSilicon Kirin 9000, a nawet Qualcomm Snapdragon 888. Czy równie sprawnie poradzi sobie z najnowszą jednostką Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1?

Układ MediaTek Dimensity 9000 wyprodukowany w 4 nm procesie technologicznym Samsunga pokonuje całą konkurencję na polu wydajności AI. Dowodzi tego baza AI Benchmark.

Choć dane z AI Benchmark mogę wydawać się niemałą rewelacją, pragnę nieco ostudzić zapał entuzjastów nowego rozwiązania MediaTeka. Otóż wydajność AI nie jest tak naprawdę odczuwalna podczas codziennej pracy ze smartfonem. Nie w sposób istotnie zmieniający wygodę pracy ze sprzętem. Obliczenia AI najczęściej wykorzystuje się w fotografii, rozpoznawaniu twarzy, rozpoznawaniu głosu czy trójwymiarowych animacjach AR. Płynność pracy interfejsu czy gier to już nieco inna sprawa. Niemniej, fakt pozostaje faktem a MediaTek Dimensity 9000 zdobył wynik znacznie przewyższający rozwiązania konkurencji. Układ uzyskał a AI Benchmark aż 692,5 pkt. Co to oznacza?

Google Tensor zapowiadany jako szalenie sprawna w obliczeniach AI jednostka uzyskała jedynie 256,9 pkt, a to stanowi świetny punkt odniesienia do oceny wydajności AI MediaTek Dimensity 9000. Dalej mamy już Samsung Exynos 2100 (183,5 pkt) oraz Qualcomm Snapdragon 888 (164,8 pkt). W zestawieniu zabrakło Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 oraz Samsung Exynos 2200, ale według nieoficjalnych informacji od Digital Chat Station, amerykański SoC nie pokona w tej materii Dimensity 9000. Układ zdobędzie rzekomo około 560 punktów.

Źródło: GSMArena, ai-benchmark