Smartfony Google Pixel 7, smartwatch Pixel Watch oraz słuchawki Pixel Buds pozują na oficjalnym wideo

Zeszłoroczna seria smartfonów Google Pixel miała być przełomowa. Wszyscy liczyli, że w końcu nadejdzie era bezkompromisowych urządzeń z Androidem, które wreszcie będą wolne od wad, ale niestety... Piksele 6 nie okazały się smartfonami specjalnie przełomowymi. Nie tracimy jednak nadziei i wyczekujemy na premierę kolejnej generacji smartfonów od Google'a. Tak się składa, że na kilkanaście dni przed ich premierą, producent ujawnił ich wygląd.

Kilkanaście dni przed premierą smartfonów i urządzeń z serii Google Pixel, gigant z Mountain View opublikował przedstawiający je film.

Co prawda w sieci od jakiegoś czasu krążą już rendery najnowszej linii urządzeń Google Pixel, jednak obecnie mamy do czynienia z oficjalnym materiałem wideo (poniżej), na którym pozuje nadchodzący smartfon, słuchawki oraz zegarek. Google podgrzewa najwyraźniej atmosferę przed 6 październikiem, kiedy to odbędzie się oficjalna premiera wspomnianych sprzętów (gwoli ścisłości będzie to godzina 16:00 czasu polskiego).

Jeśli chodzi o podstawowy wariant smartfona Google Pixel 7, to najpewniej otrzyma on 6,4-calowy ekran OLED o odświeżaniu 90 Hz, zaś model z dopiskiem Pro - 6,7-calowy ekran OLED o odświeżaniu 120 Hz. Pixel 7 ma cechować się ponadto dwoma aparatami, w tym jednostką 50 MP, a Pixel 7 Pro - trzema aparatami: 50 + 48 + ? MP. Dodatkowe informacje na temat zegarka czy słuchawek znajdziecie w naszym newsie z tegorocznego Google I/O 2022, a ja tylko nadmienię, że Pixel 7 ma kosztować prawdopodobnie 600 dolarów, zaś Pixel 7 Pro - 900 dolarów. Smartwatch może zaś kosztować od 350 do 400 dolarów (bez LTE / z LTE).

