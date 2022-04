Prototyp Google Pixel Watch na zdjęciach. Porównajmy go z zegarkami Apple Watch i Samsung Galaxy Watch

O nadchodzącym zegarku Google Pixel Watch mówi się od dawna. W sieci pojawiały się szczątkowe, choć niepewne elementy specyfikacji, rendery obrazujące, jak może wyglądać smartfon oraz przypuszczalne terminy debiutu. Teraz mamy do czynienia ze zdjęciami smartwatcha, najpewniej wariantu prototypowego. Nie można potwierdzić w 100% jego autentyczności, gdyż urządzenie zostało znalezione w jednej z restauracji. Realne fotografie urządzenia przesłano do redakcji Android Central. Oczywiście osoba prosiła o anonimowość. Dzięki użytkownikowi Reddita, który wszedł w posiadanie zdjęć, możemy poznać prawdopodobny wygląd zegarka. Konstrukcja wydaje się podobna do ujawnionych wcześniej renderów.

Do sprawy trzeba podejść z lekką rezerwą i pewną dozą nieufności. Nie można bowiem potwierdzić, że znaleziony egzemplarz Google Pixel Watch jest autentyczny. Źródło przesłało jedynie zdjęcia ujawniające szczegóły wyglądu urządzenia oraz informację o tym, że próba uruchomienia sprzętu zakończyła się na wyświetleniu logo Google. Niemniej, przyglądając się dostępnym w sieci renderom tytułowego urządzenia ubieralnego, można odnieść wrażenie, że aktualne zdjęcia prezentują prawdziwy prototyp. Stosowny wątek na Reddicie znajdziecie pod TYM adresem. Design jest połączeniem okrągłej stylistyki znanej z serii Samsung Galaxy Watch oraz obłych rantów kojarzonych z Apple Watchem. To może być strzał w dziesiątkę.

Choć jest to czysto subiektywna opinia, nowe wzornictwo wydaje się atrakcyjne dla oka. Cały front wypełnia bowiem szklany panel, z którego lwią część z pewnością będzie zajmował wyświetlacz. Wygląda to estetycznie. Na bocznej ramce można dostrzec obracaną koronę, mikrofon oraz dodatkowe czujniki. Oczywiście część z nich może służyć do pomiarów związanych z testowym działaniem prototypu. Sensor monitorowania tętna znajdzie się na wewnętrznej stronie zegarka, która również wydaje się pokryta szkłem. Paski dołączone do inteligentnego czasomierza przypominają te stosowane w Apple Watch. Dodatkowo, zastosowano tu najprawdopodobniej autorski system mocowania. Tegoroczne Google I/O może być miejscem premiery Google Pixel Watch.

