Google I/O 2022 – Android 13 w wersji beta oraz sprzętowe nowości od Google: Pixel 6A, Pixel 7, Pixel Watch i Pixel Buds Pro

Dziś, a więc 11. maja 2022 roku o godzinie 19:00 czasu polskiego rozpoczął się pierwszy (z dwóch) dzień eventu Google Keynote (Google I/O '22). Dzięki temu, że wydarzenie było transmitowane na żywo na YouTubie, każdy z dostępem do sieci mógł zapoznać się z nowymi planami firmy Google na kolejne tygodnie i miesiące. W poprzednim newsie, do którego poniżej zalinkujemy, znajdziecie przegląd najważniejszych nowości z zakresu bezpieczeństwa, sztucznej inteligencji czy innych usprawnień, jakie planuje w swoich produktach gigant z Mountain View. W tym materiale skupimy się raczej na nowościach sprzętowych oraz na Androidzie 13, który właśnie dziś pojawił się w wersji Beta na wybranych urządzeniach.

Podczas dzisiejszego eventu Google I/O gigant z Mountain View zapowiedział nie tylko betę Androida 13, ale także serię nowych urządzeń Pixel.

Zacznijmy od Androida 13. Wśród nowości systemu znajdzie się np. możliwość użytkowania każdej z aplikacji w innym języku czy też szyfrowanie wiadomości RCS w standardzie end-to-end. Mówcy Google'a nie skupili się przesadnie na wytłuszczeniu wszystkich zmian, być może ze względu na to, że te są już w dużej mierze znane (możecie o tym przeczytać np. tutaj). Zapowiedziano jednak, że system w wersji beta pojawi się jeszcze dziś na wybranych urządzenia marki ASUS, Oppo czy Xiaomi. Przy okazji zapowiedziano także "nowe" Google Wallet, które od teraz umożliwi przechowywanie cyfrowych dokumentów takich jak legitymacje studenckie, poświadczenia szczepień, czy prawo jazdy. Celem Google jest, aby aplikacja Wallet w zupełności zastąpiła nam fizyczny portfel. Dodatkowo, tej jesieni urządzenia z systemem Chrome OS otrzymają możliwość parowania ze smartfonami z systemem Android dzięki aplikacji Phone Link.

A teraz to, co na PurePC lubimy najbardziej, a więc - sprzętówka. Podczas dzisiejszego Google I/O 2022 zapowiedziano m.in. smartfony Google Pixel 6A, Google Pixel 7, Google Pixel 7 Pro, a także słuchawki Google Pixel Buds Pro i smartwatch Google Pixel Watch. W wielkim skrócie, Pixel 6A to budżetowa wersja modelu Pixel 6, wyceniona na 449 dolarów. Zaoferuje m.in. 6,1-calowy ekran o odświeżaniu 60 Hz, układ Google Tensor z modelu Pixel 6 Pro oraz kamerki 12 + 12 MP (na froncie otrzymamy zaś 8 MP). Akumulator to już z kolei jednostka o pojemności 4306 mAh, a w roli pamięci wystąpi 6 GB RAMu sparowane z 128-gigabajtowym nośnikiem na dane. Specyfikację dopełni obsługa WiFi 6, Bluetootha 5.2, głośniki stereo oraz czytnik linii papilarnych.

Jesienią pojawią się też smartfony Pixel 7 oraz Pixel 7 Pro (zdjęcie poniżej). Po specyfikacji możemy spodziewać się procesora Tensor kolejnej generacji oraz oczywiście Androida 13 na start. Póki co nie zdradzono jednak większej ilości szczegółów, stąd musimy uzbroić się w cierpliwość. W tym samym czasie, w którym na rynku zadebiutują "siódemki", pojawi się także nowe urządzenie audio marki Google - mowa o słuchawkach Pixel Buds Pro, które mają dostarczyć nam aż 11 godzin bezustannej pracy na jednym ładowaniu. Jak można było się spodziewać, TWSy otrzymają zarówno ANC jak i tryb transparentny. Ostatecznie Budsy będą wspierały także technologię Spatial Audio. Pchełki wyceniono na 199 dolarów.

Wraz z smartfonem Pixel 7 oraz słuchawkami Pixel Buds Pro, pojawi się także pierwszy smartwatch producenta - Pixel Watch. Co można o nim powiedzieć? Będzie to konstrukcja przygotowana we współpracy z Fitbitem, o okrągłej tarczy, łatwo wymiennych paskach oraz pracująca (jakby inaczej) na systemie WearOS. Dzięki temu zegarek zaproponuje takie rozwiązania jak Asystent Google czy Google Pay. Zegarek "dowiezie" także takie popularne rozwiązania jak śledzenie snu, pulsometr czy śledzenie aktywności fizycznej. Ceny nie podano, podobnie jak większej ilości szczegółów. Ponownie musimy więc uzbroić się w cierpliwość.

Źródło: Google, PurePC