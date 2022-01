Google Pixel 6a może ukazać się szybciej niż przewidywaliśmy. Poznaliśmy specyfikację i możliwą cenę smartfona

Google Pixel 6 Pro i Pixel 6 to ostatnie i najbardziej zaawansowane flagowce wyszukiwarkowego giganta, jednak czy są one lepsze od podobnie wycenionej konkurencji? Cóż, tutaj zdania z pewnością są podzielone. Nie brakuje opinii, że to urządzenia, które można pokochać albo znienawidzić, jednak fakt faktem mnogość problemów z tymi smartfonami sprawia, że trudno uznać je za udane. Google ma więc trochę pracy przed premierą średnobudżetowego Pixela 6a, który ze względu na niższą cenę i pewne braki względem topowych modeli powinien trafić do większej liczby odbiorców. Pierwsze plotki o tym smartfonie zaczęły pojawiać się już wiele tygodni temu, jednak dziś prawdopodobnie wiemy już wszystko o jego specyfikacji.

Czy przyspieszony debiut Pixela 6a spowodowany jest średnią formą flagowych smartfonów Google z zeszłego roku? Tego się nie dowiemy, ale trzeba przyznać, że brzmi to prawdopodobnie.

Wygląda na to, że Google Pixel 6a będzie całkiem kompaktowym urządzeniem (zwłaszcza w porównaniu do flagowych "szóstek"). Urządzenie ma otrzymać 6,2-calowy ekran OLED z odświeżaniem na poziomie 60 lub 90 Hz. W środku ma się znaleźć procesor Google Tensor zasilające także ostatnie flagowce Google. Ponadto na pokładzie znajdzie się 6 lub 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Główny aparat ma się składać z dwóch obiektywów 12,2 MP (IMX363) i 12 MP (IMX386). Z przodu w niewielkim wycięciu w ekranie ma się znaleźć kamerka 8 MP (IMX355). Nieźle zapowiada się czas pracy na jednym ładowaniu, a to za sprawą baterii 4800 mAh z obsługą ładowania 30 W.

Google Pixel 6a Scheduled for Q2 2022.



Specs

-6.2" 120Hz OLED Straight Display

-Tensor GS101 Chipset Same as 6/6Pro

-6GB/8GB RAM

-128GB Storage

-4800mAh + 30W Charging

-12.2MP(IMX363)+12MP(IMX386) Ultra Wide Angle Rear Camera

-8MP(IMX355) Selfie

-Android 12

-8.7mm Thick — Sam (@Shadow_Leak) January 23, 2022

Poza tym Pixel 6a będzie miał wymiary 152,2 x 71,8 x 8,7 mm, otrzyma system Android 12, czytnik linii papilarnych pod ekranem (jako pierwszy z Pixeli z literką "a"), jednak zabraknie gniazda mini-jack 3,5 mm. Mimo, że średniobudżetowe Pixele ukazywały się dotychczas w sierpniu, to jednak Pixel 6a ma zadebiutować już w maju w cenie w okolicach 600 dolarów. Być może przyspieszony debiut jest spowodowany średnią formą flagowych smartfonów Google z zeszłego roku? Tego się nie dowiemy, ale trzeba przyznać, że brzmi to prawdopodobnie.

Źródło: Wccftech, @MaxJmb, @Shadow_Leak