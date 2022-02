Android 13 udostępniony programistom. Przedstawiamy zmiany i harmonogram aktualizacji oprogramowania testowego

Google zdecydowało się udostępnić Android 13 Developer Preview 1 programistom. Osoby zainteresowane przetestowaniem nowości powinny wstrzymać się z instalacją przynajmniej do kwietnia, kiedy zostanie wydana oficjalna beta. Aktualny stan oprogramowania pozwala przede wszystkim na dostosowanie poszczególnych aplikacji i usług do nowych rozwiązań dostępnych w Androidzie 13. Soft można pobrać na smartfony Google Pixel 4, 4 XL, 4a, 4a 5G, 5, 5a, 6 oraz 6 Pro, natomiast z czasem do listy powinny dołączyć kolejne urządzenia. Niemniej, debiut wersji DP1 pozwala poznać kilka funkcji nadchodzącego systemu, w którym postawiono na wydajność, bezpieczeństwo oraz prywatność. Omówmy najważniejsze zmiany.

Android 13 w wersji Developer Preview będzie wydawany w lutym i marcu. W kwietniu, maju i być może również w czerwcu możemy spodziewać się otwartych wariantów beta. Oprogramowanie w fazie stabilnej będzie dostępne w czerwcu i lipcu, natomiast ostateczne wydanie zacznie trafiać na zgodne smartfony najpewniej wczesną jesienią. Funkcja selektora zdjęć pozwoli nadawać uprawnienia do wybranych elementów galerii, np. do konkretnych fotografii. Podobne rozwiązanie działa w iOS. Google wdroży także usprawnienia w kwestii łączenia się aplikacji z pobliskimi sieciami WiFi bez potrzeby posiadania uprawnień do lokalizacji. Nowe API szybkich ustawień umożliwi dodawanie niestandardowych kafelków z funkcjami, które będą widoczne jedynie podczas użytkowania danej aplikacji. Kontekstowe wykorzystanie elementów to genialny pomysł.

Ikony aplikacji zgodne z motywem Androida będą obejmować także programy firm trzecich. Dotychczas dynamiczna kolorystyka „Material You” była dostępna jedynie dla rozwiązań Google. Firma pomyślała także o użytkownikach wielojęzycznych, dzięki czemu będzie można ustawić inne języki dla każdej aplikacji z osobna. Trzeba mieć jednak świadomość, że to od deweloperów zależy implementacja niektórych zmian. Co ciekawe, część nowości może trafić ostatecznie również do użytkowników wcześniejszych generacji Androida. Niektóre moduły systemowe mogą być bowiem rozsyłane za pośrednictwem Google Play.

Źródło: Google