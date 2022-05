Google I/O 2022 – podsumowanie kluczowych nowości z pierwszego dnia konferencji

Dziś, a więc 11. maja 2022 roku o godzinie 19:00 czasu polskiego rozpoczął się pierwszy (z dwóch) dzień eventu Google Keynote (Google I/O '22). Dzięki temu, że wydarzenie było transmitowane na żywo na YouTubie, każdy z dostępem do sieci mógł zapoznać się z nowymi planami firmy Google na kolejne tygodnie i miesiące. Trzeba jednak mieć oczywiście na uwadze, że rozwiązania te w pierwszej kolejności trafią m.in. do mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Zanim dotrą zaś do Polski mogą minąć miesiące, jeśli nie lata. Abstrahując jednak od czasu trwania tak zwanego "rolloutu" wszystkich rozwiązań, poniżej zamieszczamy najważniejsze kwestie, które zostały omówione podczas Google I/O 2022. Event, jak co roku, trwał dwie godziny, a z pełną wideotransmisją możecie zapoznać się na samym końcu niniejszego newsa. W tym newsie zajmiemy się głównie tematem oprogramowania, kolejny będzie dotyczył już kwestii androidowych oraz hardware'wych.

Google I/O 2022 – przed Wami podsumowanie kluczowych nowości z pierwszego dnia konferencji. Mówiono głównie o bezpieczeństwie, sztucznej inteligencji czy usprawnieniach, czyli - klasyczny Keynote.

Wydarzenie rozpoczął sam Sundar Pichai, który zapowiedział nowe rozwiązania dla Tłumacza Google bazujące na sztucznej inteligencji, a dokładniej na uczeniu maszynowym. I tak, technika nazwana jako Monolingual Learning ma na przykład za zadanie samodzielnie tłumaczyć coraz mniej popularne języki, nie wykorzystując do tego nawet dodatkowych danych, jak ma to miejsce w przypadku tzw. Bilingual Learning, gdzie SI uczy się języków na bazie dwujęzycznych, identycznych znaczeniowo próbek. Ostatecznie dyrektor wykonawczy Google'a ogłosił także, że Tłumacz Google jest w stanie posługiwać się od dziś 24 nowymi językami.

Kolejny z mówców przypomniał z kolei o tym, że Google przed miesiącem wypuścił nową funkcję wyszukiwania obrazami - Multisearch. Jest to nic innego jak wyszukiwanie obrazami na bazie Google Lens połączone jednak z możliwością dodania wyszukiwanych, związanych z obrazem słów. Multisearch otrzyma jednak ulepszenie o nazwie Multisearch near me, które pozwoli na wyszukiwanie danej rzeczy w naszym pobliżu. Wystarczy więc, że znajdziemy w sieci zdjęcie jakiejś smacznej potrawy, której nie znamy, dopiszemy w wyszukiwarce zwrot 'near me', a Google powinno dostarczyć nam informacji o najbliższych restauracjach, które serwują takie jadło. Zapowiedziano także, że w przyszłości opcja Multisearch otrzyma funkcję Scene Exploration. Pozwoli ona na skierowanie aparatu naszego smartfona i zadawanie mu dodatkowych pytań na temat tego, co widzi. Co jeszcze ciekawsze - idąc do sklepu i kierując smartfon na wybraną półkę, będziemy w stanie zobaczyć szczegóły na temat tych artykułów.

Google zapowiedziało też (i już uruchomiło na urządzeniach Nest Hub Max w USA) nową funkcję dla Asystenta Google. Mowa o opcji Look and Talk. Oznacza to tyle, że Amerykanie nie muszą już mówić 'OK Google', by wezwać asystenta głosowego. Wystarczy by spojrzeli na wspomniany głośnik multimedialny i od razu zadali wybrane pytanie, by Google od razu udzieliło odpowiedzi. Wspomniane urządzenie otrzymało także wsparcie dla fraz (Quick Phrases), dzięki czemu jego użytkownicy nie muszą już mówić np. 'OK Google wyłącz światło', a tylko 'Wyłącz światło'. Google planuje także uczynić Asystenta bardziej ludzkim, dzięki temu, że w swoich wypowiedziach będzie używał przerywników typu "hmm" czy "mm hm"... (matko, nie wierzę, że to piszę...).

Kolejny prowadzący przedstawił także nowe możliwości zaawansowanego modelu języka Google LaMDA, i przetestował je kuchennym scenariuszu. Przypomniano także o ogłoszonym kilka tygodni temu modelu PaLM (Pathways Language Model) – modelu NLP, o wartości 540 miliardów parametrów, co znacznie przewyższa średnią ludzką wydajność mierzoną benchmarkiem BIG-bench. Google poinformowało również, że że zainwestuje 10 miliardów dolarów w modernizację wrażliwych systemów, zabezpieczenie łańcucha dostaw oprogramowania i szkolenie nowych specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa, wspominając, że już 90% cyberataków to "zasługa" oszustw pishingowych. Google będzie więc wyłapywać pishing z pomocą SI, niebawem także poprzez ochronę Dokumentów, Arkuszy i Dokumentów Google.

Google udostępni także użytkownikom mobilnego systemu Android tzw. wirtualne karty płatnicze. Będzie to nic innego jak aplikacja generująca numer wirtualnej karty kredytowej, by ukryć przed sprzedawcami (i ewentualnymi włamywaczami) nasze wrażliwe dane. Google współpracuje w tej kwestii z Visa, Mastercard i American Express i chce uruchomić tę funkcję jeszcze tego lata. Wkrótce, Google włączy także dwuetapowe logowanie dla wszystkich użytkowników, ale stworzy także nowy system uwierzytelniania, który będzie korzystał z wielu systemów, dzięki czemu ludzie nie będą musieli pamiętać setek haseł. Gigant z Mountain View ma również dodać więcej sposobów na usuwanie danych osobowych z wyszukiwarki Google.

Źródło: Google, PurePC