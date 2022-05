Google, Apple i Microsoft odejdą od stosowania haseł. Zastąpi je obsługa bezhasłowego standardu FIDO

Choć coraz częściej korzystamy dziś z biometrii w postaci rozpoznawania twarzy użytkownika lub skanerów linii papilarnych, w dalszym ciągu używamy tradycyjnych haseł składających się z ciągu znaków. Nie zawsze jest to nasz wybór. Niekiedy usługodawcy wymagają od nas każdorazowego wpisywania hasła i nie musi to wcale dotyczyć wyłącznie wrażliwych rozwiązań takich jak aplikacje bankowe. Na szczęście, we wspomnianej kwestii coś drgnęło. Google ogłosiło bowiem, że docelowo zamierza zastąpić klasyczny system logowania, automatycznym standardem bezhasłowego logowania FIDO. To oznacza nie tylko komfort, ale także oszczędność czasu i bezpieczeństwo. Aby jednak system sprawdził się na szeroką skalę potrzeba współpracy z partnerami oraz innymi gigantami branży. To nie będzie problemem.

Hasła to przeżytek? Zdecydowanie nie, ale i tak giganci odejdą od stosowana tradycyjnego systemu logowania. Google, Apple i Microsoft wdrażają FIDO.

Przyszłość bez haseł? Google twierdzi, że jest o krok bliżej od realizacji wizji świata, w którym użytkownicy urządzeń, takich jak smartfony, komputery czy tablety nie będą zmuszeni do wpisywania jakichkolwiek haseł. Oczywiście dziś załatwiają to częściowo agregatory haseł, ale jest to jedynie półśrodek. Google pracuje nad wdrożeniem FIDO, które okazuje się o wiele sprawniejszym rozwiązaniem. Co więcej, standard będzie działał nie tylko w ramach Androida czy Chrome, ale także na urządzeniach i w usługach partnerów. Swoje zainteresowanie wyrazili bowiem zarówno Apple, jak i Microsoft. To daje nam lwią część rynku. Jak dokładnie miałby działać mechanizm?

W przypadku smartfonów i tabletów, użytkownik będzie automatycznie logowany do usług już po odblokowaniu telefonu (np. przy użyciu biometrii). Klucze będą przechowywane na urządzeniu, a co ważne – wykorzystana zostanie kryptografia klucza publicznego. Osoby pracujące na komputerach będą musiały mieć przy sobie smartfon, który należy odblokować w celu zalogowania się do witryny Google. Co, jeśli zgubimy telefon? To nie problem, gdyż dane zostaną synchronizowane z naszym kontem Google. Gigant twierdzi, że wdrożenie FIDO będzie miało miejsce w ciągu najbliższego roku. Pozostaje pytanie, jak szybko system zostanie przyjęty przez partnerów? Odpowiedź poznamy z czasem.

Źródło: Google