Jaki menedżer haseł wybrać? Przegląd popularnych narzędzi: 1Password, Bitwarden, Dashlane, KeePassXC oraz Google i Apple

Kilkanaście lat temu zapamiętywanie haseł nie stanowiło większego problemu. Aby skutecznie zabezpieczyć swoje urządzenia oraz usługi, w zasadzie potrzebowaliśmy tylko kilku, stosunkowo skomplikowanych ciągów znaków. Dziś, w dobie urządzeń mobilnych, internetu rzeczy, rozszerzonej rzeczywistości oraz usług internetowych przetwarzających potężne ilości danych o użytkownikach, sprawy mają się nieco inaczej. Aby skutecznie chronić dostęp do naszych kont, musielibyśmy pamiętać kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset haseł i loginów. Jest to niewykonalne, dlatego też niektórzy decydują się na krótkie, proste do zapamiętania słowa, liczby i znaki. Te nie zapewniają odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Czy to oznacza, że musimy wybierać pomiędzy prostotą a prywatnością? Nie, jeśli zdecydujemy się na skorzystanie z jednego z ogólnodostępnych menedżerów haseł.

Autor: Marcin Karbowiak

Czym jest menedżer haseł lub jak kto woli – agregator haseł? To oprogramowanie lub usługa przechowująca wszystkie hasła użytkownika, które ten zdecydował się w niej zapisać. Zapamiętywanie loginów i haseł odbywa się zarówno automatycznie jak i poprzez ręczne wprowadzanie do systemu. Dane te są następnie szyfrowane za pomocą klucza, z którego korzysta konkretna platforma. Dostęp do wszystkich rekordów otrzymamy zaś po wpisaniu jednego, głównego hasła zabezpieczającego. Można stosować tu również weryfikację wieloetapową, np. za pomocą klucza sprzętowego (YubiKey lub innego). Większość menedżerów jest w pełni multiplatformowa, choć nie jest to regułą. Niektóre rozwiązania oferują wygodną synchronizację pomiędzy urządzeniami, natomiast każdy produkt bez wyjątku zapewnia eksport i eksport listy haseł do pliku o rozszerzeniu .csv. Choć bez przeszkód znajdziemy rozwiązania komercyjne, nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystać z projektów otwarto źródłowych.

Menedżer haseł jako idealne narzędzie zapewniające komfort oraz bezpieczeństwo w sieci? Bierzemy na tapet najpopularniejsze agregatory, a więc Google Password Manager, Dashlane, 1Password, KeepassXC, Bitwarden oraz Pęk kluczy Apple.

Zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy chce korzystać z narzędzi oferowanych przez gigantów branży technologicznej, ale w naszym zestawieniu nie mogło zabraknąć domyślnych dla wielu użytkowników usług Google i Apple. Tak, mowa o Pęku kluczy Apple oraz Google Password Manager. Nie są to jednak opcje idealne, a patrząc na możliwości oferowane przez konkurentów, narzędzia wspomnianych koncernów mogą wydać się wręcz ograniczone. Ich siłą jest jednak ekosystem. Niemniej, zarówno Dashlane (choćby w wersji darmowej), rozbudowany 1 Password, wygodny opensource'owy Bitwarden, a także KeepassXC z licznymi alternatywami, pokazują, że można dać użytkownikowi znacznie więcej. Wszystko jest tak naprawdę kwestią oczekiwań. Dla wielu osób ważniejsza może okazać się spójność, którą przedkładają nad funkcjonalność.

Reasumując, w naszej publikacji skupiamy się na usługach i programach: Google Password Manager, Pęk kluczy Apple, Dashlane, 1Password, KeepassXC oraz Bitwarden. Oczywiście w sieci znajdziecie również inne rozwiązania. My natomiast wybraliśmy te subiektywnie najprzystępniejsze. W niniejszym materiale znajdziecie linki do stron poszczególnych usług, opis funkcji, informacje o szyfrowaniu oraz najważniejsze – opinię dotyczącą sprawności działania narzędzi na popularnych stronach internetowych. Jako pole testowe posłużyły nam witryny takie jak Facebook, Twitter, Allegro oraz Netflix. Oczywiście całość dotyczy zarówno przeglądarki, programów dla systemów Windows, macOS i GNU/Linux (na potrzeby wpisu określmy go mianem Linuksa). Nie zabrakło także wariantów dla urządzeń mobilnych z Androidem i iOS.