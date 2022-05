Google Pixel Buds Pro mogą rywalizować z Apple AirPods Pro. Premiera słuchawek już wkrótce

Sprzętowe produkty marki Google nie są w naszym kraju przesadnie popularne przede wszystkim z uwagi na ich słabą dostępność (np. brak oficjalnej dystrybucji). A szkoda, bo czy to smartfony, czy też słuchawki giganta z Mountain View stanowią całkiem udane propozycje. No, może smartfony bardziej, niż słuchawki, ale wszystko może zmienić się za sprawą nadchodzących Pixel Budsów Pro, które to (wnioskując po nazwie) mogą konkurować z konstrukcją Apple AirPods Pro. Popularny leakster nazwiskiem Jon Prosser dodaje także, że nowe TWSy ze stajni Google'a mają zadebiutować już niebawem i to w czterech wersjach kolorystycznych - czerwonej, czarnej, limonkowej oraz białej.

Czy słuchawki Google Pixel Buds Pro faktycznie staną się realną konkurencją dla Apple AirPodsów Pro? Wygląda na to, że przekonamy się już niebawem.

Słuchawki Apple AirPods Pro to model pod wieloma względami niedościgniony. Jakość dźwięku, funkcjonalność, moc ANC oraz komfort noszenia słuchawek sprawia, że mamy do czynienia z konstrukcją, z którą naprawdę trudno konkurować. Zdaniem obserwatorów branży zamierza zrobić to jednak samo Google wraz z modelem Pixel Buds Pro. Szacuje się, że słuchawki zadebiutują już w przyszłym tygodniu podczas I/O 2022.

Google Pixel Buds Pro coming



Real Red, Carbon, Limoncello, Fog — Jon Prosser (@jon_prosser) May 3, 2022

O modelu Pixel Buds Pro nie można na ten moment powiedzieć niczego więcej. Podejrzewa się jednak, że Google zaserwuje nam bardziej wydajną baterię, aktywną redukcję szumów oraz ulepszoną integrację z Asystentem Google (Kto wie? Może jakieś głosowe powiadomienia?). Osobiście trzymam kciuki, aby Google "dowiozło" udany produkt audio, który faktycznie będzie w stanie zagrozić AirPodsom Pro. Pixel Buds Pro będzie modelem udanym także wtedy, jeśli jego cena będzie rozsądniejsza niż ta, w przypadku wspomnianych AirPodsów.

Źródło: WCCFtech