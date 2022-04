Wielki test dokanałowych słuchawek TWS. Które warto kupić w 2022 roku? Sprawdzamy co potrafi 15 popularnych modeli

Któż nie lubi muzyki? Któż nie lubi wolności? A któż nie lubi muzyki idącej w parze z wolnością, którą daje łączność bezprzewodowa? Cóż, najwięksi dźwiękowi puryści z pewnością dorzucą swoje pięć groszy w kwestii tego, że dźwięk przesyłany bezprzewodowo nie równa się dźwiękowi "po kabelku". I będzie w tym oczywiście racja. Pamiętajmy jednak, że podczas różnych czynności, takich jak np. praca biurowa, w której sporo czasu spędzamy na rozmowach telefonicznych, czy też uprawianie sportu (siłownia, bieganie), można iść na ustępstwa dźwiękowe, w zamian za niezależność od okablowania. Dlatego też rozwiązania typu TWS (True Wireless - prawdziwie bezprzewodowe) cieszą się rokrocznie coraz większym zainteresowaniem. Mając dziś już tak wielki wybór owych konstrukcji (czy to dousznych czy dokanałowych) nietrudno pogubić się w tym, co potrafią kolejne modele. Stąd też niniejszy artykuł, który prześledza możliwości i funkcjonalność 15 par słuchawek, które zadebiutowały w ostatnich miesiącach.

Autor: Ewelina Stój

Wśród piętnastu par słuchawek, których recenzje znajdziecie na kolejnych stronach, zebraliśmy wyłącznie modele douszne dokanałowe, a więc takie, które cechują się lepszym wygłuszaniem pasywnym oraz lepszą przyczepnością do ucha, niż w przypadku modeli dousznych, ale niedokanałowych. Mamy tu także modele zbudowane zarówno w oparciu o dodatkowy pałąk mieszczący mikrofony (na modłę Apple AirPodsów), jak i klasyczne pchełki o większych bądź mniejszych kopułkach. Każdy z modeli ma swoje własne etui pełniące rolę doładowującego słuchawki powerbanka. Urządzenia różnią się ceną, a co za tym idzie możliwościami i jakością dźwięku. Zaczynamy od modelu kosztującego około 230 złotych, bowiem poniżej tej ceny w zasadzie trudno o coś przyzwoitego, zwłaszcza gdy coraz więcej użytkowników domaga się obecności ANC. Kończymy zaś na konstrukcji Sony, wycenionej na nieco ponad tysiąc złotych. Każdy powinien więc znaleźć coś skrojonego na własne potrzeby i zasoby finansowe.

Dokanałowe słuchawki TWS cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Niniejszy artykuł prezentuje możliwości i funkcjonalność 15 par takich właśnie słuchawek, które zadebiutowały w ostatnich miesiącach.

Przed pomiarami pasm przenoszenia (frequency response), wykonanymi na urządzeniu pomiarowym MiniDSP H.E.A.R.S, wszystkie słuchawki, które tylko oferowały taką możliwość, zostały zaktualizowane do najnowszego oprogramowania (stan na 28 marca 2022). Odsłuch dźwięku przeprowadzany był z kolei zarówno na komputerze wyposażonym w Bluetooth w wersji 5.2, jak i na smartfonie Huawei P30 Pro, oferującym łączność przy pomocy niemal wszystkich kodeków, na jakich były w stanie pracować testowane urządzenia. Słuchawki Samsung Galaxy Buds2 testowane były z kolei przy wsparciu smartfona Samsung Galaxy Z Flip3, ze względu na używany przez pchełki kodek Samsung Scalable Codec, który przepustowością plasuje się między aptX, a aptX HD, a działa wyłącznie ze smartfonami Samsunga. W przypadku zaś słuchawek Apple AirPods Pro, do osłuchów oraz obsługi dodatkowych funkcji, korzystano ze smartfona Apple iPhone SE. W przypadku wszystkich modeli, odsłuch opierał się przede wszystkim na źródłach muzyki takich jak YouTube Premium jak oraz TIDAL (pakiet HiFi).

Większość z zebranych tu modeli oferuje funkcję, nazwaną w zależności od producenta jako HearThrough, Ambient Sound czy Pass Through. Zazwyczaj będę więc upraszczać nazewnictwo owego rozwiązania do trybu Ambient. Generalnie chodzi w nim o to, że wbudowane w słuchawki mikrofony są w stanie zbierać dźwięki z otoczenia, dzięki czemu nie musimy wyjmować słuchawek z uszu np. podczas biegania. Niektóre słuchawki są w stanie czynić to nawet selektywnie, a więc wyłapywać wyłącznie ludzkie głosy. Inną funkcjonalnością jest aktywna redukcja szumu (ANC), którą także znajdziemy w większości modeli słuchawek dziś testowanych, jednak praca jednego ANC nie jest równa pracy drugiego, co również w stosownych miejscach skomentuję. Jeśli jakiś model miał ponadto problemy z łącznością (choć wszystkie pracują na Bluetooth w wersji 5.2), również o tym wspominam. Jeśli zaś zrywanie czy inne tego typu problemy nie występowały, pomijam ten aspekt. Generalnie - jeśli o czymś nie piszę, oznacza to, że nie odnotowałam w tej kwestii żądnych problemów. I tak, nie pozostaje mi już nic innego, jak zaprosić Was do recenzji pierwszego z urządzeń, jakim jest najprzystępniejszy cenowo model słuchawek – Redmi Buds 3 Pro.

PS: Jeśli macie dodatkowe pytania odnośnie pracy konkretnego modelu – zapraszam do sekcji komentarzy, a jeżeli gdzieś w tekście dostrzegliście błąd (np. w specyfikacji) – bardzo proszę o zgłoszenie go przez formularz "Zgłoś Błąd" widoczny na samym dole strony. Podczas pracy nad tak sporą liczbą urządzeń zawsze można coś bowiem przeoczyć, a jak się "naklepało" 90 tysięcy znaków, to o literówki czy przeoczenia nietrudno ;). Proszę więc o wyrozumiałość i żywię nadzieję, że niniejszy artykuł okaże się dla Was pomocny.