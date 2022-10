Motorola moto g72 - smartfon ulepszony względem poprzednika o wiele elementów, a przy tym niewiele droższy

Za moment do sklepów trafi nowy smartfon Motorola moto g92, który cechuje się przede wszystkim procesorem MediaTek Helio 99, 8 GB pamięci RAM, ekranem pOLED, głośnikami stereo z Dolby Atmos czy w końcu zestawem fotograficznym, na czele którego widnieje 108-megapikselowa jednostka. Urządzenie wyceniono na 1499 zł, a dostępne będzie w czarnej oraz morskiej wersji kolorystycznej.

Za moment do sklepów trafi smartfon Motorola moto g72. Wygląda na to, że naprawia bolączki, na które cierpiała poprzednia generacja.

Motorola Moto G72 to nic innego jak następczyni Motoroli Moto G71, którą ulepszono o wydajniejszy procesor MediaTek Helio G99, 8 GB pamięci RAM oraz o nową wersję Androida. Miłośnicy marki powinni ucieszyć się ponadto na wieść o tym, że debiutująca właśnie "słuchawka" otrzymała tym razem nie tylko głośniki stereo, ale także slot na karty pamięci microSD (hybrydowy, zamienny z kartą SIM, ale zawsze). Zmiany dotknęły także wyświetlacza, który oferuje odtąd odświeżanie na poziomie 120 Hz.

Motorola Moto G71 Motorola Moto G72 Procesor Snapdragon 695 5G MediaTek Helio G99 System Android 11 Android 12 Pamięć RAM 6 GB 8 GB Pamięć na dane 128 GB 128 GB Obsługa kart nie tak DualSIM tak tak Łączność 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.0, NFC 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC Ekran 6,4", OLED, 1080 x 2400 px, 60 Hz 6,55", pOLED, 1080 x 2460 px, 120 Hz Kamera tylna 50 + 8 + 2 MP 109 + 8 + 2 MP Kamera przednia 16 MP 16 MP Maks. jakość nagrań FHD@60 FHD@60 Audio głośnik mono, 3,5 mm audio jack głośniki stereo, 3,5 mm audio jack Akumulator 5000 mAh, 30 W 5000 mAh, 30 W Wymiary i waga 161 x 74 x 8 mm, 179 g 160 x 74 x 8 mm, 166 g Cena w dniu premiery 1399 zł 1499 zł

Ostatnia większa zmiana dotknęła jednostek fotograficznych. Bo o ile jednostka przednia (16 MP), ultraszerokokątna (8 MP) oraz macro (2 MP) wydają się być tymi samymi co poprzednio, to znacznie urósł nam aparat główny. Zaimplementowane tu 108 MP, które do niedawna mogliśmy spotkać tylko w droższych flagowcach, cechuje się przy tym światłem 1,7 oraz matrycą o wielkości piksela na poziomie 0,64 µm. Na koniec dodam już tylko, że całość cechuje się wodoszczelnością w klasie IP52 oraz skanerem linii papilarnych wbudowanym w ekran.

Źródło: Motorola