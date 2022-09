Test smartfona Motorola Edge 30 Neo - w tej cenie mniejszego nie znajdziesz. Jest też ładowanie Qi i świetne głośniki z Dolby Atmos

Jeszcze 20 lat temu wybór telefonu komórkowego był zadaniem stosunkowo prostym. Wystarczyło znaleźć taki, który mieści się w naszym budżecie, podoba nam się wizualnie i posiada najfajniejszy dzwonek. Dziś już tak łatwo nie jest, bowiem współczesne smartfony to niemal prawdziwe komputery, które oferują ogromne możliwości, ale różnią się przy tym olbrzymią ilością cech: wydajnością procesora czy akumulatora, wyświetlaczem, pojemnością pamięci, możliwościami aparatów fotograficznych itd., itp. Dlatego też serwisy takie jak nasz biorą na swe barki odpowiedzialne i zaszczytne zadanie, jakim jest testowanie tychże urządzeń. Wszystko po to, aby nasi Czytelnicy wiedzieli, czy dany model wpisuje się w ich wymagania.

Autor: Ewelina Stój

W dzisiejszej recenzji przyjrzymy się debiutującemu na początku sierpnia tego roku smartfonowi Motorola Edge 30 Neo. Jest to produkt ze średniej półki cenowej, który możemy dziś nabyć w kwocie 1899 zł. Czym zachęca nas do zakupu producent tejże konstrukcji? Materiały reklamowe wskazują m.in. na kompaktowe wymiary, a także na ekran pOLED o odświeżaniu aż 120 Hz, który ma gwarantować wysycone barwy w szerokiej gamie rozpiętości (ponad miliard kolorów). Mamy tu także czytnik linii papilarnych pod ekranem, konkurencyjnie szybkie ładowanie 68 W, a nawet ładowanie bezprzewodowe. Za fotografię odpowiada z kolei aparat główny 64 MP wyposażony w optyczną stabilizację obrazu oraz druga 13-megapikselowa jednostka foto, dostarczająca nam zdjęć ultraszerokokątnych, makro oraz odpowiadająca za wykrywanie głębi.

Motorola Edge 30 Neo to kompaktowe wymiary, ekran pOLED o odświeżaniu aż 120 Hz oraz szybkie ładowanie wzbogacone ładowaniem Qi. Sprawdźmy, czy jest to smartfon warty zainteresowania.

W specyfikacji smartfona natkniemy się także na takie elementy jak obsługa sieci 5G, średniopółkowy procesor Snapdragon 695, który ma wykręcać ponad 400 tys. pkt. w AnTuTu 9 oraz na 8 GB pamięci RAM. Te ostatnie parametry sprawiają, że pod kątem wydajności "słuchawka" stanie do walki o klienta chociażby z takimi konstrukcjami jak realme 9 Pro czy POCO X4 Pro. Jak się jednak okazuje, oba te smartfony są tańsze niż testowana dziś Motorola. Dlaczego? W przypadku modelu od realme należy pamiętać, że wyposażono go zaledwie w ekran IPS oraz baterię o raczej przeciętnej mocy ładowania. POCO X4 Pro to już dużo poważniejszy konkurent, jednak na rzecz Motoroli może przemawiać lepszy aparat do wideorozmów czy selfie, wsparcie Dolby Atmos, a także coraz bardziej pożądane ładowanie indukcyjne.

Motorola Edge 30 Neo realme 9 Pro POCO X4 Pro Procesor Snapdragon 695 5G Procesor graficzny Adreno 619 System Android 12 Pamięć RAM 8 GB Pamięć na dane 128 GB 256 GB Obsługa kart nie tak, microSDXC DualSIM tak Łączność 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC Ekran 6,28", pOLED, 1080 x 2400 px, 120 Hz 6,6", IPS, 1080 x 2412 px, 120 Hz 6,67", sAMOLED, 1080 x 2400 px, 120 Hz Kamera tylna 64 MP, F1.8, OIS

13 MP, F.2.2, 120° 64 MP, F1.8

8 MP, F2.2, 119°

2 MP, F2.4 108 MP, F1.9

8 MP, F2.2, 118˚

2 MP, F2.4 Kamera przednia 32 MP, F2.4 16 MP, F2.1 16 MP, F2.5 Audio głośniki stereo z Dolby Atmos głośnik mono głośniki stereo, 3,5 mm audio jack Klasa odporności powłoka hydrofobowa (IP52) - IP53 Akumulator 4020 mAh

68 W + 5 W Qi 5000 mAh

33 W 5000 mAh

67 W Wymiary i waga 153 x 71 x 8 mm, 155 g 164 x 76 x 9 mm, 195 g 164 x 76 x 8 mm, 205 g Cena 1899 zł ~ 1400 zł ~ 1700 zł

Prawda jest jednak taka, że biorąc pod uwagę wyłącznie gabaryty smartfona Motorola Edge 30 Neo, nie ma on w zasadzie konkurencji. Na ryku nie ma wszak obecnie zbyt wielu tak poręcznych modeli, a jeśli są, to są zdecydowanie droższe. Samsung Galaxy S21 FE, Google Pixel 6a, Sony Xperia 5 IV, Asus Zenfone 9, Xiaomi 12 czy iPhone'y z serii Mini to także względne "maluchy", jednak cenowo zdecydowanie przewyższają testowaną dziś Motorolę. Ostatecznie już na starcie można więc powiedzieć, że pod kątem poręczności, w cenie do 2000 złotych Motorola Edge 30 Neo nie ma żadnej konkurencji. Jednak jak mawiają "rozmiar to nie wszystko", stąd wypada sprawdzić, czy w parze z tą kompaktową konstrukcją idą jeszcze jakieś konkretne zalety. Nie przedłużając więc, przejdźmy już do kluczowych elementów recenzji na następnych stronach.