Test Motorola moto g71 5G – świetny ekran OLED i solidny akumulator. W smartfonie zabrakło jednak kilku rozwiązań

Niedawno miałem okazję testować dla Was najwyższy model z aktualnej serii moto g. Motorola moto g200 5G zachwyciła mnie płynnością przy odświeżaniu 144 Hz, świetnym designem oraz perfekcyjnym czytnikiem linii papilarnych. Do szczęścia zabrakło mi głośników stereo oraz skuteczniejszej stabilizacji obrazu podczas nagrywania wideo, ale urządzenie jako całość jest w mojej opinii warte poważnego zainteresowania. Czy to samo można powiedzieć o niższych przedstawicielach line-upu? Postanowiłem to sprawdzić i wziąłem na tapet kolejny model, Motorolę moto g71 5G. Choć specyfikacja techniczna może sugerować zbyt wysoką cenę, pewne cechy i zachowania urządzenia widoczne dopiero podczas dłuższego użytkowania nieco zmieniają moje postrzeganie tytułowego sprzętu. Do rzeczy.

Autor: Marcin Karbowiak

W listopadzie ubiegłego roku producent zapowiedział cały wachlarz urządzeń ze znanej i cenionej serii moto g. Linię otwiera Motorola moto g200 5G z iście flagową konfiguracją. Dalej mamy już znacznie oszczędniejszą Motorolę moto g71 5G z ekranem OLED i chipsetem Qualcomm Snapdragon 695, której recenzję właśnie czytacie. Następnymi sprzętami okazały się Motorola moto g51 5G z SoC Qualcomm Snapdragon 435 Pro oraz Motorola moto g41 i moto g31. Przyjęta numeracja określa dość zrozumiale to, czego możemy spodziewać się po konkretnym urządzeniu. Motorola moto g71 5G, pod względem specyfikacji jest mniej więcej pośrodku całej stawki. Teoretycznie otrzymujemy więc sensownie wyposażonego średniopółkowca, który powinien sprawdzić się lepiej niż dobrze jako codzienny smartfon nieszczególnie wymagającego użytkownika. Przejdźmy do kwestii technicznych.

Przetestowaliśmy smartfon Motorola moto g71 5G. Urządzenie przyciąga jasnym ekranem OLED i wydajną energetycznie baterią, ale czy to wystarczy, aby móc polecić Wam jego zakup? Oto odpowiedź.

Motorola moto g71 5G została wyposażona w 6,4-calowy panel OLED o rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli. Odpowiednią wydajność zapewnia chip Qualcomm Snapdragon 695 5G wykonany w 6 nm litografii, grafika Adreno 619 oraz 6 GB pamięci operacyjnej. Dane możemy przechować na 128 GB pamięci wewnętrznej, natomiast nie jest ona rozszerzalna o karty microSD. To rzadki brak w tej klasie cenowej. Jeśli często korzystacie z rzeczonego akcesorium, Motorola moto g71 5G może nie być urządzeniem dla Was. Za zdjęcia odpowiada zestaw fotograficzny w układzie 50 MP + 8 MP + 2 MP oraz frontowa kamerka do selfie z matrycą o rozdzielczości 16 MP. Baterię o pojemności 5000 mAh możemy naładować przy użyciu technologii 30 W TurboCharge. Specyfikacja oszczędna, natomiast suche liczby i oznaczenia nie zawsze oddają użyteczność.

Motorola moto g71 5G Motorola moto g200 5G Procesor Qualcomm Snapdragon 695 Qualcomm Snapdragon 888+ Ekran 6,4-calowy OLED

2400 x 1080 pix

60 Hz

20:9 6,8-calowy IPS

2460 x 1080 pix

144 Hz

20:9 RAM 6 GB 8 GB Pamięć na dane 128 GB 128 GB Aparat główny 50 MP szeroki kąt f/1.8

8 MP ultraszeroki kąt f/2.2

2 MP czujnik głębi f/2.4 108 MP szeroki kąt f/1.9

8 MP ultraszeroki kąt f/2.2

2 MP czujnik głębi f/2.4 Przednia kamerka 16 MP f/2.2 16 MP f/2.2 Akumulator 5000 mAh

30 W 5000 mAh

30 W System Android 11, My UX Android 11, My UX Wymiary i waga 161,2 x 73,9 x 8,4 mm

179 g 168,1 x 75,5 x 8,9 mm

202 g Cena 1399 zł 1999 zł

Zanim przejdziemy do omówienia poszczególnych sekcji, czyli ekranu, wydajności, interfejsu, aparatu oraz baterii, warto zatrzymać się na chwilę przy cenie. Bardzo często stanowi ona dobry punkt odniesienia. Motorola moto g71 5G kosztuje dokładnie 1399 zł. W tej kwocie sprzęt musi konkurować z urządzeniami pokroju OnePlus Nord CE 5G ze Snapdragonem 750G 5G, Redmi Note 10 Pro z dużym, bo aż 6,67-calowym panelem AMOLED oraz POCO X3 Pro o znacznie wydajniejszej konfiguracji technicznej. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że mówimy o smartfonie nowszym i być może bardziej przyszłościowym. Tyle słowem wstępu, skupmy się na szczegółach.