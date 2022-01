Test Motorola moto g200 5G – ekran 144 Hz, bezprzewodowy tryb Ready For i stylistyczny powiew świeżości

Niedawno Motorola wprowadziła do swojej oferty nowe produkty, modele: moto g200 5G, moto g71 5G, moto g51 5G, moto g41 oraz moto g31. Na start wzięliśmy na tapet najlepiej wyposażoną opcję z line-upu, czyli smartfon Motorola moto g200 5G, który oferuje iście flagowe podzespoły. Nie jest to sztandarowiec w pełnym tego słowa znaczeniu, ale specyfikacja techniczna oraz pewne cechy pozwalają nam traktować sprzęt jako solidną alternatywę dla droższych flagowców. Motorola moto g200 5G może zainteresować sobą klientów za sprawą rozwiązań, takich jak odświeżanie obrazu częstotliwością 144 Hz, solidne wykonanie konstrukcji, bezprzewodowy tryb Ready For oraz atrakcyjny wizualnie tylny panel. Do pełni szczęścia zabrakło mi tylko kilku rozwiązań, natomiast rozumiem, że pewnych rzeczy nie dało się przeskoczyć z uwagi na stosunkowo niską cenę.

Autor: Marcin Karbowiak

Cenię serię moto g od Motoroli. Swojego czasu Motorola Moto G, a później Moto G 2nd Gen. służyły mi jako urządzenia podstawowe. Niemniej, przez lata seria ta oferowała głównie modele budżetowe oraz średniopółkowe. To zaczyna się zmieniać. Motorola moto g100 zaskakiwał swoimi flagowymi aspiracjami, natomiast wyglądem nie odbiegał znacząco od pozostałych sprzętów producenta. Motorola moto g200 5G znacząco odchodzi od przyjętego wzornictwa, sugerując bezpośrednio, że użytkownicy mają do czynienia z czymś więcej niż średniakiem. Topowy chipset cieszącego się zaufaniem producenta, odświeżanie 144 Hz, tryb Ready For oraz sprawny fotograficzny tryb nocny sprawiły, że sprzęt zebrał u mnie wysokie noty. Testy organoleptyczne wypadły znacznie lepiej, niż sugerowały to syntetyczne benchmarki i pomiary realizowane kolorymetrem, ale o tym za chwilę.

Testy smartfona Motorola moto g200 5G za nami. Sprawdziliśmy najlepiej wyposażony model z aktualnego line-upu, który wprowadza do serii prawdziwy powiew świeżości.

Motorola moto g200 5G pracuje pod kontrolą ulepszonej wersji flagowego chipsetu Qualcomm Snapdragon 888+ wykonanego w 5 nm litografii, GPU Adreno 660 oraz pamięci UFS 3.1. Setup wydaje się solidny i w istocie zapewnia stabilne, szybkie i bezproblemowe działanie Androida 11. Tak, Androida 11, gdyż sprzęt na starcie opiera się na tej wersji systemu. Możemy jednak spodziewać się uaktualnienia do 12-tki. Wbudowany akumulator o pojemności 5000 mAh naładujemy mocą 33 W za pomocą ładowarki znajdującej się w zestawie sprzedażowym. Obraz wyświetlany jest na 6,8-calowym panelu IPS Max Vision o rozdzielczości 2460 x 1080 pikseli z odświeżaniem częstotliwością 144 Hz. Zestaw aparatów występuje w konfiguracji 108 + 14 + 2 MP. Na froncie umieszczono zaś 16 MP kamerkę do zdjęć selfie i wideorozmów.

Motorola moto g200 5G Motorola moto g71 5G Motorola moto g51 5G Motorola moto g41 Motorola moto g31 Procesor Qualcomm Snapdragon 888+ Qualcomm Snapdragon 695 Qualcomm Snapdragon 480 Pro MediaTek Helio G85 MediaTek Helio G85 Ekran 6,8-calowy IPS

2460 x 1080 pix

144 Hz

20:9 6,4-calowy OLED

2400 x 1080 pix

60 Hz

20:9 6,8-calowy LCD

2400 x 1080 pix

120 Hz

20:9 6,4-calowy OLED

2400 x 1080 pix

60 Hz

20:9 6,4-calowy OLED

2400 x 1080 pix

60 Hz

20:9 RAM 8 GB 6 GB 4 GB 4 lub 6 GB 4 GB Pamięć na dane 128 GB 128 GB 64 GB 128 GB 64 GB Aparat główny 108 MP szeroki kąt f/1.9

8 MP ultraszeroki kąt f/2.2

2 MP czujnik głębi f/2.4 50 MP szeroki kąt f/1.8

8 MP ultraszeroki kąt f/2.2

2 MP czujnik głębi f/2.4 50 MP szeroki kąt f/1.8

8 MP ultraszeroki kąt f/2.2

2 MP czujnik głębi f/2.4 48 MP szeroki kąt f/1.7

8 MP ultraszeroki kąt f/2.2

2 MP czujnik głębi f/2.4 50 MP szeroki kąt f/1.8

8 MP ultraszeroki kąt f/2.2

2 MP czujnik głębi f/2.4 Przednia kamerka 16 Mpix

f/2.2 16 MP f/2.2 16 MP f/2.2 13 MP f/2.2 13 MP f/2.2 Akumulator 5000 mAh

30 W 5000 mAh

30 W 5000 mAh

10 W 5000 mAh

30 W 5000 mAh

10 W System Android 11, My UX Android 11, My UX Android 11, My U Android 11, My UX Android 11, My UX Wymiary i waga 168.07 x 75.53 x 8.89 mm

202 g 161.19 x 73.87 x 8.49 mm

179 g 170.47 x 76.54 x 9.13 mm

208 g 161.89 x 73.87 x 8.3 mm

178 g 161.89 x 73.87 x 8.55 mm

181 Cena 1999 zł Od ~ 1300 zł Od ~ 1050 zł Od ~ 1150 zł Od ~ 930 zł

Smartfon Motorola moto g200 5G wyceniono na 1999 zł w opcji 8 + 128 GB. W podobnej cenie znajdziemy realme GT Neo 2 5G ze słabszym procesorem i bez odświeżania 144 Hz lub jeszcze słabszy OnePlus Nord 2 5G z jednostką MediaTek 1200 AI i 90 Hz wyświetlaczem. Nie będę czarować i zaznaczę, że Motorola moto g200 5G kanibalizuje również inny model z portfolio – Motorolę edge 20. Stosunek ceny do jakości wydaje się wręcz idealny i to nawet pomimo kilku braków. Zanim jednak wydam ostateczny werdykt, przejdźmy przez omówienie poszczególnych kwestii dotyczących urządzenia.