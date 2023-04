Google Pixel Fold - wyciekła pełna specyfikacja składanego smartfona. Poznaliśmy też przedsprzedażowy bonus

Google Pixel Fold zapowiada się na godnego konkurenta w świecie składanych smartfonów, choć dla niektórych może okazać się rozczarowujący. Dzięki Jonowi Prosserowi na światło dzienne wypłynęły niemalże wszystkie informacje o wyglądzie i specyfikacji nowego telefonu premium od firmy Google. Wiemy kiedy urządzenie pojawi się w przedsprzedaży, ile przyjdzie nam za niego zapłacić oraz co dostaniemy w prezencie gdy zamówimy je przed premierą.

Google Pixel Fold ma otrzymać zeszłoroczny SOC Tensor G2, a przedsprzedaż smartfona ruszy już 10 maja. Zamawiając urządzenie przed premierą dostaniemy za darmo smart zegarek Google Pixel Watch.

Składany smartfon od firmy Google został oparty na SOC Tensor G2 z dodatkowym modułem bezpieczeństwa Titan M2. Przypomnijmy, że autorski układ Google przegrywał z takimi chipami jak Qualcomm Snapdragon 888. Z tego też powodu, niektórzy użytkownicy mogą poczuć się mocno zawiedzeni. Tensor G2 ma współpracować z 12 GB pamięci RAM LPDDR5. Natomiast obsługę danych telefonu ma objąć pamięć masowa UFS 3.1 o rozmiarze 256 GB lub 512 GB. Niestety jest to kolejna rozczarowująca informacja, gdyż wiele producentów już przeszło na szybszą i wydajniejszą pamięć UFS 4.0. Pixel Fold zaoferuje nam 48-megapikselowy aparat główny z przysłoną f/1.7 i matrycą o rozmiarze 1/2 cala. Otrzymamy też 10,8-megapikselowy teleobiektyw z 5-krotnym zoomem optycznym i 20-krotnym zoomem cyfrowym. Obiektyw ultraszerokokątny zaoferuje nam również matrycę 10,8 megapiksela. Frontowa kamera to czujnik o rozdzielczości 9,5-megapiksela, a wewnętrzny aparat do selfie już tylko 8-megapikseli.

Frontowy wyświetlacz smartfona otrzymał matrycę OLED o przekątnej 5,8 cala w proporcjach 17,4:9 i rozdzielczości 2098 x 1080 pikseli. Wewnętrzny ekran to 7,6-calowy panel OLED o proporcjach 6:5 z rozdzielczością 2208 x 1840 pikseli. Oba wyświetlacze charakteryzują się częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz. Całe urządzenie ma ważyć 283 gramów, a po złożeniu osiągać wymiary 13,97 cm wysokości, 7,87 cm szerokości i 1,27 cm głębokości. Niestety nie znamy jeszcze dokładnych wymiarów smartfona po rozłożeniu. Jednak wiemy, że przedsprzedaż urządzenia rusza już 10 maja tego roku, a wysyłki mają rozpocząć się 27 czerwca. Każdy kupujący otrzyma też w prezencie nieodpłatnie smart zegarek Google Pixel Watch. Za nowego składanego smartfona przyjdzie nam zapłacić 1799 dolarów (7551 złotych bez podatku VAT) za wersję 256 GB, a za wariant 512 GB 1919 dolarów (8055 złotych bez podatku VAT).

Źródło: FrontPageTech