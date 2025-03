The Sinking City 2 - plan minimum na Kickstarterze został już wykonany. Zaprezentowano dłuższe materiały z rozgrywki

Chwilę musieliśmy czekać na konkretne materiały od Frogwares w związku ze zbliżającą się premierą drugiej odsłony The Sinking City. Pierwsza zapowiedź ukazała się w zeszłym roku, na początku tego miesiąca zaś ukraińscy deweloperzy wreszcie podali datę rozpoczęcia zbiórki na Kickstarterze. Sam koncept odsunięcia na pobocze detektywistycznych wątków na rzecz survival horroru wzbudził u wielu mieszane odczucia. Niemniej projekt ma spore wzięcie.

Już na samym The Sinking City 2 przekroczyło minimalny próg zbiórki na Kickstarterze. Z tej okazji deweloperzy wypuścili materiały z rozgrywki.

Zgodnie z obietnicami, The Sinking City 2 ustawiło zbiórkę na Kickstarterze. I jak można było przewidzieć, minimalny próg został przekroczony niezwykle szybko. Na obecną chwilę pieniądze wpłaciło już ponad 1800 osób, a pula przekroczyła 700 tysięcy złotych. Warto odnotować, że wspierający mogą otrzymać dwie wersje fizycznych edycji. Limited Edition zawiera m.in. specjalne pocztówki i naklejki z Arkham, steelbook, metalowy plakat i list z podziękowaniami. Z kolei Collector's Edition dodaje do tego takie rzeczy, jak ponad 150-stronicowy artbook, przypinany plakat, soundtrack i 25-centymetrowa figurka Istoty z Głębin.

Przy okazji dostaliśmy wreszcie fragmenty rozgrywki. Tworzona już przez ponad dwa lata kontynuacja The Sinking City przenosi nas z Oakmont do słynnego miasta Arkham, z którego zdążyło już zbiec większość mieszkańców, nie licząc tych najbardziej obłąkanych. Stanowi ponurą mieszankę zalanych ulic i rozpadających się posiadłości. Wielką siłą rozgrywki ma być eksploracja. Poszukiwanie alternatywnych ścieżek, sekretów, czy innych wariantów przejścia zadania. Szczególnie te ostatnie są interesujące, bowiem zalicza się do nich prowadzenie śledztwa i inne okołodetyktywistyczne rozwiązania. Nie mają zatem aż takiego znaczenia jak w "jedynce", ale nadal stanowić będą istotną opcję generującą nowe opcje zakończenia śledztwa i specjalne zdolności. Walka ma być stworzona od podstaw, tak by idealnie uzupełniała się z galerią żywcem wziętych z wizji Lovecrafta stworów - każde z innym zestawem zachowań. Jak wiadomo, The Sinking City stworzone będzie na Unreal Engine 5, wraz z choćby techniką Lumen usprawniającą modele postaci czy mimikę twarzy.

Źródło: Kickstarter, Youtube (Frogwares)