The Sinking City 2 - druga odsłona survival horroru z nowymi materiałami i datą startu zbiórki na Kickstarterze

Gry bazujące na prozie H.P. Lovecrafta są bardziej różnorodne niż mogłoby się wydawać. Oprócz takich oczywistości, jak Bloodborne czy popularne, choć znacznie gorsze Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth, z ostatnich lat dodać można choćby Moons of Madness i Stygian: Reign of the Old Ones. 2019 rok był zresztą całkiem bogaty w takie tytuły, bowiem oprócz wymienionej dwójki Frogwares wypuściło The Sinking City. A teraz powoli zbliża się kontynuacja.

Kampania kickstarterowa The Sinking City 2 ruszy już w ten czwartek. Tymczasem Frogwares podzieliło się wstępnymi informacjami.

Pierwsza część gry nie była pozbawiona wad, ale kapitalnie wprowadzała klimat opowieści Samotnika z Providence, dodając ciekawe mechaniki i wyglądając przy tym znakomicie. Od pewnego czasu wiemy już, że The Sinking City otrzyma kontynuację. Warto jednak podkreślić, że nie będziemy mieli do czynienia ze standardowym sequelem. Tym razem bowiem deweloperzy postanowili postawić mocniej na elementy survival horroru, a segmenty detektywistyczne zostaną znacząco okrojone względem poprzednika i będą stanowiły tło dla całości.

Dla zainteresowanych zbiórką na Kickstarterze, Frogwares poinformowało już, że rusza ona w najbliższy czwartek. Obiecano wiele ciekawych bonusów dla wspierających, a ich przedsmak został ukazany na pierwszych zdjęciach. Nadal jeszcze nie otrzymaliśmy dokładnej daty premiery, acz pierwsze materiały wskazywały wstępnie jeszcze na 2025 rok. Ale należy pamiętać, że do dopracowania jest sporo. Poza licznymi miejscami do eksploracji w Arkham, sporym arsenałem broni, czy bogatym asortymentem stworów, twórcy przechodzą na Unreal Engine 5, implementując przy tym techniki Lumen, Nanite i MetaHuman. Na tym samym silniku zresztą będziemy za jakiś czas ogrywali The Sinking City Remastered.

Źródło: Kickstarter