The Sinking City 2 oficjalnie zapowiedziane. Survival horror w uniwersum Lovecrafta zadebiutuje w 2025 roku

Ukraińskie studio Frogwares znane jest przede wszystkim z gier o popularnym detektywie, Sherlocku Holmesie. Nie tak dawno temu zresztą otrzymaliśmy grę Sherlock Holmes: The Awakened, która łączyła przygody tytułowego bohatera z uniwersum wykreowanym przez Lovecrafta, a które dotyczyło Cthulhu. Twórcy jednak wyprodukowali także grę o nazwie The Sinking City. Choć oficjalnie nie nawiązuje ona do mitycznego Przedwiecznego, jednocześnie bardzo mocno inspirowała się twórczością popularnego pisarza. Teraz, dość niespodziewanie, studio zapowiedziało grę The Sinking City 2.

The Sinking City 2 nie jest typową kontynuacją pierwszej części. To zupełnie odrębna opowieść, toczącą się w Stanach Zjednoczonych w latach 20 XX wieku (ale stworzonych w stylu powieści Lovecrafta). Trafimy do kultowego z kart powieści miasta Arkham, które boryka się z nietypowymi powodziami, powodującymi nie tylko rozkład okrytego złą sławą miasteczka, ale również sprawiającymi że ludzie zamieniają się w upiorne potwory. Gra ma mieć półotwartą strukturę, natomiast samo Arkham będzie się w trakcie rozgrywki zmieniać, na co wpływ będzie miała postępująca powódź, co finalnie doprowadzi do tego, że różne lokacje będą się różnić w zależności od stopnia postępów w głównej kampanii fabularnej.

Studio Frogwares podkreśla, że The Sinking City 2 jest grą nastawioną głównie na gatunek survival horror, czym w głównej mierze różni się od pierwowzoru. Tam rozwiązywaliśmy przede wszystkim detektywistyczne sprawy, a aspekt horroru był tylko dodatkiem. Tutaj proporcje zostaną odwrócone, choć nadal w grze będziemy mogli podejmować się chociażby opcjonalnych zadań, ukierunkowanych na detektywistyczne podejście do sprawy. W grze nie zabraknie również walki, a naszym arsenałem będzie zarówno broń palna jak i biała, której wygląd i działanie będzie dostosowane do klimatu lat 20 XX wieku. Prywatnie nie ukrywam, że dzisiejsza zapowiedź jest dla mnie sporą niespodzianką. Nie spodziewałem się bowiem, że ukraińskie studio będzie chciało wrócić do marki The Sinking City. Jedynkę przeszedłem trzy razy i za każdym razem bawiłem się równie dobrze, toteż będę z pewnością wyczekiwał nowych informacji o The Sinking City 2. Warto dodać, że nowy tytuł powstaje na silniku Unreal Engine 5 i zadebiutuje na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series w 2025 roku.

