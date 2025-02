The Sinking City Remastered - Nadchodzi odświeżona wersja gry, która przejdzie na silnik Unreal Engine 5

The Sinking City to jedna z ostatnich gier, przygotowanych przez studio Frogwares. Tytuł z gatunku action-adventure z elementami survival horroru, czerpał garściami z twórczości H.P. Lovecrafta. Choć pod względem wizualnym czy czysto pod kątem mechanik walki i poruszania się, gra nie robiła jakiegoś wybitnego wrażenia, nie można jej było odmówić ponurego, ale wciągającego klimatu oraz dopracowanej mechaniki rozwiązywania spraw detektywistycznych. Najnowsze doniesienia wskazują, że gra może doczekać się remastera.

Tajwański odpowiednik PEGI ocenił grę The Sinking City Remastered, która ma zadebiutować na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S.

The Sinking City zostało w 2021 roku wydane już bezpośrednio przez Frogwares na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Mowa o natywnych wersjach pod te urządzenia, które wykorzystywały możliwości obecnej generacji. W porównaniu do pierwotnej wersji gry, usprawniona wersja oferowała poprawioną grafikę, znacznie szybsze czasy wczytywania czy 60 klatek na sekundę. Tymczasem okazuje się, że Frogwares może chcieć jeszcze raz wydać grę, tym razem określaną jako The Sinking City Remastered. Właśnie pod taką nazwą tytuł widnieje w tajwańskim odpowiedniku PEGI. Mowa ponownie o wersjach konsolowych i na chwilę obecną nie wiadomo, czy usprawniona wersja miałaby trafić także na PC.

Opis nie zdradza zbyt wiele, ale można wyczytać, że The Sinking City Remastered ma wykorzystać silnik Unreal Engine 5. Dzięki temu gra miałaby zaoferować jeszcze lepszą oprawę graficzną oraz nowe funkcjonalności - w przypadku tego ostatniego nie otrzymujemy jednak konkretów. Warto przypomnieć, że obecna wersja na PC, PS5 oraz Xbox Series została przygotowana na silniku Unreal Engine 4. Być może w ten sposób studio chce przypomnieć o marce, dla której przygotowywana jest obecnie druga część. The Sinking City 2 również powstaje na Unreal Engine 5, a gra zmierza na PC, PS5 oraz Xbox Series. Podczas zapowiedzi w marcu 2024, studio podkreśliło, że tytuł ma ukazać się na rynku w 2025 roku. Niestety obecnie nie wiemy, czy potencjalny remaster jedynki byłby oferowany za darmo dla osób posiadających już obecną wersję gry, czy trzeba będzie ponownie się wykosztować.

Źródło: X @Gematsu