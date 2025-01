The Sinking City - Frogwares wygrało sądową batalię o licencję. Ulepszona wersja i DLC Merciful Madness pojawi się także na PC

Jeśli chodzi o zespół Frogwares, ostatnio przede wszystkim mówiło się o nowej odsłonie Sherlocka Holmesa. Pomimo szeregu problemów - w dużej mierze związanych z obecną sytuacją na świecie - udało się doprowadzić do całkiem udanej premiery. Przyćmiło to nieco dziwaczne okoliczności związane z The Sinking City. Przede wszystkim mowa tutaj o pecetowcach, którzy nie otrzymali usprawnionej wersji. Wygląda na to, że ten problem wkrótce zniknie.

Ukraińskie studio i francuski wydawca Nacon nie mają za sobą wzorowej współpracy. Wskutek oskarżeń związanych m.in. z kwestiami finansowymi oraz domniemanym zatajaniem faktycznych wyników sprzedaży przez tych drugich doszło do sporu i sądowej konfrontacji. W 2020 roku gra została wycofana przez Frogwares, by potem ponownie pojawić się na rynku. Nacon przywróciło jednak mocno nieaktualną wersję. W roku 2021 deweloperzy wypuścili na PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S ulepszoną pozycję, ale na PC w dalszym ciągu można było ograć tę biedniejszą.

Teraz Frogwares wreszcie przejęło pełnię praw do swojego tytułu, toteż w ciągu najbliższych tygodni możemy się spodziewać rzeczonego usprawnienia także na platformy pecetowe, ze Steamem na czele. Jak potwierdzają twórcy, czeka nas szereg poprawek zarówno pod kątem bugów, jak i optymalizacji, jednak idą za tym pewne konsekwencje. Przede wszystkim osoby ogrywające wersję poprzednią muszą mieć na uwadze, iż stare save'y nie będą już kompatybilne z tym, co nadejdzie. Jeżeli zatem chcecie dograć The Sinking City, możecie to jeszcze zrobić do 28 lutego. Pojawi się przy tym DLC - Merciful Madness - ale kompatybilne już tylko z nową edycją. Co jednak istotne, pojawi się opcja pobrania specjalnych save'ów pozwalających na zagranie w uaktualnioną wersję od rozszerzenia - bez konieczności przechodzenia gry raz jeszcze.

Folks, we got some big news!



Frogwares is now the sole publisher of The Sinking City on all platforms! We're happy to finally put this whole thing behind us, and we look forward to sharing more news about the future of the franchise very soon.



Please read our full statement pic.twitter.com/IxWblqbYmP