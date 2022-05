Frogwares zapowiada grę Palianytsia - ambitny horror dla fanów The Sinking City i Sherlocka Holmesa

Nie samymi wysokobudżetowymi grami człowiek żyje, a jeśli chodzi o tak zwane gry indycze, to za wieloma udanymi tytułami tego typu stoi chociażby ukraińskie studio Frogwares. Studio to zadebiutowało w 2004 roku wraz z przygodową grą point'n'click pt. "Sherlock Holmes i tajemnica srebrnego kolczyka", by w efekcie dostarczyć graczom już ośmiu gier w uniwersum ikonicznego detektywa. Frogwares w międzyczasie "dowiozło" jednak także inne całkiem udane tytuły jak Dracula: Początek oraz inspirowane Lovecraftem The Sinking City. Teraz studio zapowiedziało kolejną ambitną produkcję - grę pt. Palianytsia.

Ostatni Sherlock Holmes od Frogwares (ten z podtytułem Chapter One) nie należał do najbardziej udanych produkcji, a już na pewno reprezentował poziom o wiele niższy, niż poprzednie "Sherlocki" tegoż studia, które to szły w bardzo dobrym, mrocznym kierunku. Również gra The Sinking City (nasza recenzja) swego czasu sprawiła, że deweloper zyskał wielu wiernych fanów. Zapowiedziana właśnie produkcja pt. Palianytsia daje nadzieję, że studio dostarczy nam kolejnego udanego tytułu, dzięki czemu zapomnimy o wpadce jaką był wspomniany już Sherlock Holmes: Chapter One.

O Palianytsii wiemy póki co w zasadzie tyle, że ma to być horror z epoką wiktoriańską w tle oraz - jak już wspomnieliśmy - że ma być to tytuł ambitny, łączący rozwiązania z gier takich jak The Sinking City czy Sherlock Holmes, ale także tytuł bardziej liniowy, niż rzeczone produkcje. Co zaś do jego jakości, to obawiać się raczej nie powinniśmy chociażby z uwagi na to, że Frogwares dostało właśnie drugi już grant pieniężny od Epic Games. Wsparcie pieniężne dla deweloperów z Frogwares ma na celu przede wszystkim zapewnienie ich przeniesienia się w bezpieczniejsze miejsce oraz zapewnienie im większej stabilności finansowej.

Źródło: WCCFtech