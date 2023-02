Fallout 4 - premiera imponującego moda Bleachers 2. Udźwiękowiono ponad 17 500 linii dialogowych

Gra Fallout 4, pomimo swojego wieku, wciąż cieszy się nieustającą popularnością. Dużą w tym zasługą jest jej podatność na modowanie. To właśnie treści tworzone przez społeczność graczy zapewniają tytułowi długowieczność. W ostatnim czasie premierę miała kolejna, pokaźnych rozmiarów modyfikacja o nieco długim tytule "The Fens Sheriff’s Department – Bleachers 2". Można liczyć na dużą ilość nowych treści, w tym udźwiękowione dialogi i 50 questów.

Światło dzienne ujrzał mod The Fens Sheriff’s Department – Bleachers 2. Twórcy przygotowali nowe lokacje wewnątrz Diamond City, nowe wątki fabularne i w pełni udźwiękowione dialogi.

Moderzy w swoją pracę włożyli bardzo dużo serca i wysiłku. Wystarczy wspomnieć, że na potrzeby moda udźwiękowiono ponad 17 500 linii tekstu. Dodane zostały ponadto między innymi dwie dzielnice mieszkalne w Diamond City, dzielnica handlowa, dwie restauracje oraz tytułowy departament szeryfów. Całość została zaludniona przez 15 nowych NPC, z których każdy posiada unikalne imię. Gracze mogą liczyć także na cztery nowe rodzaje uzbrojenia oraz oczywiście 50 nowych questów, podzielonych na cztery linie fabularne. Liczba ta obejmuje zarówno standardowe zadania, jak i questy losowe, dosyć charakterystyczne dla Fallouta 4. Bardzo interesujące jest również to, że mod dodaje także nowe zakończenie dla podstawowej wersji gry. Niestety zabrakło udźwiękowienia kwestii wypowiadanych przez głównego bohatera gry. Jest to jednak całkowicie zrozumiałe, ponieważ zaangażowanie w projekt oryginalnych aktorów z podstawowej wersji gry jest z pewnością poza zasięgiem moderów. Użycie innego dubbingu mogłoby wpłynąć zaś negatywnie na spójność wizji całej gry.

Najnowsze dzieło jest bezpośrednią kontynuacją uznanej modyfikacji z 2019 roku – "The Bleachers: A Diamond City Story", która zdobyła tytuł moda miesiąca na popularnej platformie Nexus Mods. Sequel zawiera już w sobie całą zawartość poprzednika. Fabuła dodatku koncentruje się na zupełnie nowej frakcji, specjalizującej się w walkach ulicznych. Jak można przeczytać na stronie, jej członkowie są bezwzględni dla wrogów i śmiertelnie lojalni wobec siebie. Za cel stawiają sobie ochronę Diamond City przed zagrożeniami ze strony Instytutu i można spodziewać się, że w toku wykonywania zadań dla tej grupy, dojdzie do konfliktów z pozostałymi frakcjami z podstawowej wersji gry. Mod można pobrać bezpośrednio ze strony Nexus Mods i wymaga on wszystkich wydanych do gry dodatków DLC, z wyjątkiem tekstur w wysokiej rozdzielczości. Na tę chwilę dostępny jest wyłącznie po angielsku i brak jest na razie informacji, czy przygotowane zostaną inne wersje językowe.

