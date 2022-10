Amazon publikuje pierwszy kadr z serialu Fallout. Niespodzianka z okazji 25-lecia tej gamingowej serii

Amazon Prime, Netflix, HBO czy Hulu to tylko kilka popularnych platform streamingowych, które co rusz próbują przyciągnąć rzeszę odbiorców nową, oryginalną zawartością. Przede wszystkim wysokobudżetowymi serialami, w tym adaptacjami popularnych gier. Tychże pojawia się ostatnimi czasy cała masa. Jedną z nich ma być serial bazujący na cyklu Fallout. Zapowiedziano go latem 2020 roku, a dziś otrzymaliśmy pierwszy kadr.

Amazon publikuje pierwszy kadr z serialu Fallout. Z pewnością lepszą niespodzianką byłoby jednak, gdyby w końcu podano termin premiery.

Wygląda na to, że już niebawem otrzymamy pierwszy trailer serialu Fallout. Wskazują na to coraz częstsze doniesienia z planu zdjęciowego. Obecnie otrzymaliśmy przykładowo pierwsze ujęcie, na którym możemy zobaczyć wejście do Krypty 33 wraz z trzema ich mieszkańcami. W kadrze, w samym środku tegoż wejścia znajduje się także tajemnicza postać oraz ciało spoczywające kilka metrów przed nim. Niestety zdjęcie jest nieprzesadnie wysokiej jakości:

Zdjęcie wrzucił do sieci sam Amazon z okazji 25-lecia serii Fallout. Niestety wciąż nie znamy nawet przybliżonej daty premiery serialu, nie znamy także szczegółów dotyczących fabuły, choć oczywiście wiadomo, że historia rozgrywać się będzie w postapokaliptycznej Ameryce, która przeszła przez wojnę nuklearną. Za projekt odpowiadają twórcy serialu Westworld (Jonathan Nolan oraz Lisa Joy), zaś w obsadzie zobaczymy takie nazwiska jak Kyle MacLachlan, Walton Goggins i Ella Purnell.