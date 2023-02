Take-Two Interactive, wydawca gier od Rockstar, 2K Games i Zyngi ogranicza wydatki. Czy produkcja hitów może być zagrożona?

Take-Two Interactive wydawca gier takich studiów jak Rockstar, 2K Games czy Zynga po zanotowaniu niższych od oczekiwanych przychodów, zdecydował się wprowadzić program zwiększenia wydajności pracy w podległych im studiach, co ma przynieść oszczędności rzędu brakujących 50 milionów dolarów. Dodatkowo planują zwiększyć ilość dodatkowej zawartości w swoich największych hitach oraz skupić się na poprawie dochodowości gier mobilnych.

Take-Two Interactive podał wyniki za trzeci kwartał roku fiskalnego 2023. Okazało się, że firma zanotował przychód mniejszy od zakładanego o 50 milionów dolarów. Aby zrekompensować mniejszy przychód amerykański wydawca planuje wdrożyć program redukcji wydatków oraz wzrostu przychodów firmy.

Take-Two Interactive w związku z rozczarowującymi wynikami planuje wdrożyć oszczędności na kwotę 50 milionów dolarów. Oszczędności te mają na celu poprawę wydajności działania firmy oraz obniżenie kosztów działalności które mogą się wiązać ze zwolnieniami wewnątrz firmy. W ostatnim czasie nie jest to pierwsza firma z branży która jest zmuszona redukować swoje wydatki. Jedną z przyczyn takich ruchów jest niższa od oczekiwano sprzedaż gry Marvel's Midnight Suns.

Według słów dyrektora generalnego Take-Two Interactive, Straussa Zelnicka: „Wierzymy, że zawsze można osiągnąć więcej, zwłaszcza gdy nie spełniamy naszych oczekiwań. Rozpoczęliśmy program redukcji kosztów, który zoptymalizuje naszą strukturę wydatków, a jednocześnie zapewni nam osiągnięcie oczekiwanego wzrostu. W wyniku tej inicjatywy spodziewamy się oszczędności przekraczających 50 milionów dolarów. Nasz bilans pozostaje silny, co pozwala nam z ufnością poruszać się w tych niepewnych czasach.”

W związku z niezadowalającymi wynikami Take-Two planuje skupić się na planowanym na luty Kerbal Space Program 2 który będzie wydany we wczesnym dostępie oraz nadchodzącym w marcu 2023 WWE 2K23. Również obecne partnerstwa między amerykańskim wydawcą a Bloober Team oraz Private Division Development Fund będą kontynuowane. Dodatkowo hity sprzedażowe firmy takie jak Grand Theft Auto Online, NBA 2K23 czy Civilization VI otrzymają w przyszłości więcej dodatkowej zawartości. Jednocześnie firma nie zamierza odpuszczać Marvel's Midnight Suns planując nowe dodatki do gry z uniwersum Marvela. Dodatkowo firma planuje zwiększyć rentowność swoich tytułów mobilnych i skupić się na rynku gier casualowych, co doprowadzi do zmian w jeszcze niezapowiedzianej grze studia.

Źródło: Wccftech, Gamesindustry