Test routera ASUS RT-AX88U Pro - wydajny router Wi-Fi 6 z obsługą ASUS AiMesh i porównanie z modelem ROG Rapture GT-AX6000

Poszukiwanie wydajnego routera do domowego użytku nie jest dziś łatwym zadaniem. Według mnie spokojnie można przyjąć, że od pewnego pułapu cenowego – wynoszącego około 800-1000 zł – moce przerobowe zapewniane przez dostępne na rynku urządzenia różnych marek będą kształtowały się na podobnym poziomie. A przynajmniej powinny. Zdecydowanie nie pomaga mnogość dostępnych modeli. Nawet jeśli już dokonamy wyboru konkretnego producenta, to wcale nie oznacza, że unikniemy bólu głowy decydując się na dany model. Nie inaczej rzecz się ma w przypadku routerów firmy ASUS. W ofercie sklepów dostępne jest wiele urządzeń różniących się od siebie wyłącznie jakimś małym dopiskiem lub lekko zmienionym oznaczeniem numerycznym. W serii RT-AX znajdzie się takich urządzeń kilka, a jednemu z nich postanowiłem się przyjrzeć w redakcyjnym laboratorium. Mowa bowiem o routerze ASUS RT-AX88U Pro, będącym – jak się może wydawać – następcą modelu RT-AX88U.

Autor: Kamil Śmieszek

Firmy ASUS nie trzeba specjalnie przedstawiać. Niemal każdy bowiem kojarzy sprzęt tego tajwańskiego producenta podzespołów czy akcesoriów komputerowych. Z portfolio ASUS'a najbardziej znana jest jednak seria ROG, czyli Republic Of Gamers, którą reprezentują produkty przeznaczone dla komputerowych entuzjastów oraz graczy. Nie oznacza to, że zwykli "śmiertelnicy" nie mają u ASUS'a czego szukać. Wręcz przeciwnie, firma ta swoją ofertę kieruje także do klientów ceniących sobie solidność i przyzwoitą wydajność. Dotyczy to także segmentu sieciowego, gdzie już od dawna ASUS toczy walki z gigantami branży, i to z pozytywnym skutkiem. Mieliśmy już okazję gościć w naszym redakcyjnym laboratorium kilka urządzeń sieciowych ASUSa i w zasadzie za każdym razem zdobywały one nasze uznanie. Czy będzie tak i tym razem?

ASUS RT-AX88U Pro to następca modelu RT-AX88U. Pod względem specyfikacji technicznej niemalże bliźniaczo przypomina on ASUSa GT-AX6000, przy czym ten ostatni został korzystniej wyceniony. Zupełnie zasadne wydaje się pytanie, którego z nich wybrać.

Trzeba przyznać, że tak naprawdę większość modeli routerów obsługujących Wi-Fi 6 w portfolio firmy ASUS stanowią te z nieco wyższej półki cenowej – jeśli za taką przyjmiemy przedział od 500 zł w górę. Poniżej co prawda też coś znajdziemy, ale jak na dłoni widać, w jaki segment ASUS celuje jeśli chodzi o sprzęt sieciowy. Ma to jednak swoje uzasadnienie – routery tego producenta zwykle cechują się dobrą lub bardzo dobrą specyfikacją techniczną, co z reguły przekłada się na ich wysoką wydajność. Nie można pomijać też aspektu oprogramowania, gdyż ich ASUSWRT jest tym, które pozwala na chyba najszerszy zakres konfiguracji spośród wszystkich innych marek dostępnych na tym tzw. rynku konsumenckim. Nie liczę tu MikroTika – to sprzęt skierowany do bardziej zaawansowanych użytkowników. Z najważniejszych atutów testowanego dziś ASUSa RT-AX88U Pro również nie skorzysta każdy. Mowa bowiem chociażby o możliwości agregacji portów zarówno LAN, jak i WAN czy zaskakująco rozbudowanej, jak na tego typu router, obsługi sieci VLAN. Z uwagi jednak na wydajne podzespoły są spore szanse na niezłą wydajność sieci. A z tego już raczej skorzysta więcej osób.

Specyfikacja techniczna ASUS RT-AX88U Pro

Procesor: Broadcom BCM4912 (2 GHz, 4 rdzenie)

Pamięć RAM: 1 GB

Anteny: 4x zewnętrzne

Obsługiwane tryby pracy: router Wi-Fi, AP, repeater, WISP, klient/router AiMesh, switch ethernetowy

Obsługiwanie standardy WiFi: IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac Wave2, 802.11ax

Częstotliwość pracy Wi-Fi: 2.4 Ghz (Broadcom BCM4912), 5 Ghz (BCM6715)

Maksymalna przepustowość dla Wi-Fi: 6000 Mb/s

Obsługa MU-MIMO 4x4

Interfejsy sieciowe: 2x RJ-45 1/2.5 Gbps, 4x RJ-45 10/100/1000 Mbps Ethernet (4x LAN, 1x WAN)

Wejścia/wyjścia: 1x USB 3.0

Możliwości rozszerzenia: pamięć przenośna, printserver, modem LTE

Bezpieczeństwo WLAN: WEP (64/128 bit), WPA/WPA2/WPA3-PSK, WPA/WPA2/WPA3 Enterprise (Radius), WPS, filtrowanie MAC

DHCP: serwer, lista klientów, rezerwacja adresów

Port Forwarding: Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ

Kontrola dostępu: QoS - Adaptive QoS, priorytety ruchu, limitowanie przepustowości, kontrola rodzicielska

Zapora sieciowa z zabezpieczeniem przez atakami DoS, VPN, ALG

Silnik zabezpieczeń ASUS AiProtection na bazie oprogramowania Trend Micro

Możliwość agregacji maksymalnie dwóch interfejsów LAN/LAN + WAN

Obsługa IPv6 (WAN)

Sieci gościnne z możliwością przydzielania VLANów

Dual WAN

Wymiary: 21.0 x 18.9 x 5.9 cm (szer. x gł. x wys.) – z podstawą w pozycji pionowej

Gwarancja: 36 miesięcy

Patrząc na powyższą listę sokole oko dostrzeże podobieństwa pomiędzy innymi dwoma modelami routerów ASUSa – RT-AX86U Pro oraz RT-AX88U. W przypadku RT-AX86U Pro faktycznie mamy do czynienia z tym samym „daniem głównym”, a więc SoC, scalakami Broadcoma odpowiedzialnymi za Wi-Fi oraz ilość pamięci RAM. Model RT-AX88U to już z kolei inna i nieco słabsza platforma bazująca na procesorze BCM4908, taktowanym 1.8 GHz zamiast 2 GHz, jak w przypadku BCM4912. W kontrze jest aż 8 gniazd ethernetowych, ale za to brak tych z obsługą sieci 2.5 Gb/s. Do tego zestawienia można również dołożyć obecnego na wykresach w teście TP-Linka Archera AX80 routera ASUS GT-AX6000, który pod względem specyfikacji technicznej jest niemalże bratem bliźniakiem bohatera dzisiejszego testu. Co ciekawe, GT-AX6000 jest… tańszy i to całkiem sporo. Aj, zawiłe to wszystko. No ale dobrze, rozpakujmy RT-AX88U Pro i przyjrzyjmy mu się nieco bliżej.