Test QNAP TS-432X - ciekawy pod względem sprzętowym serwer NAS z obsługą sieci 10 Gb/s oraz 2.5 Gb/s w standardzie

Domowe sieci komputerowe generalnie wykorzystują dwie, wzajemnie uzupełniające się technologie – kablowy Ethernet oraz Wi-Fi. Zalet i wad obydwu z nich nie będę tu przedstawiał, gdyż zakładam, że czytelnik PurePC.pl bardzo dobrze je zna :) Wykorzystanie fal radiowych do skomunikowania ze sobą urządzeń mobilnych, a nawet komputerów stacjonarnych to coś zupełnie powszechnego. Przykładem sprzętu, którego raczej powinniśmy wpiąć do sieci za pomocą kabla jest serwer NAS. O ile w domowych zastosowaniach aspekt stabilności połączenia z nim nie będzie miał jakiegoś wyjątkowego znaczenia, to jeśli chodzi o przepustowość – już jak najbardziej tak. Dostępne w ofercie różnych producentów NASy coraz częściej oferują obsługę interfejsów sieciowych wykraczających poza standard gigabitowego Ethernetu. Niektóre z nich idą ponad to zdecydowanie bardziej śmiało udostępniając wsparcie dla sieci o przepustowości aż 10 Gb/s prosto z pudełka. Przykładem takiego serwera jest testowany dziś QNAP TS-432X.

Autor: Kamil Śmieszek

NAS (Network Attached Storage) jest technologią umożliwiającą podłączenie zasobów pamięci dyskowych bezpośrednio do sieci komputerowej. Określeniem tym zaczęto nazywać również urządzenia, które pozwalają na stworzenie takiego sieciowego „nośnika danych”. Sprzęt ten to najczęściej minikomputer z własnym procesorem, pamięcią RAM i systemem operacyjnym. Za jego pośrednictwem możemy zarządzać danymi zgromadzonymi na podłączonych do serwera nośnikach, będącymi zwykle tradycyjnymi dyskami twardymi. Takie właśnie serwery od wielu lat wytwarza firma QNAP. Kolejny, równie popularny co Synology tajwański producent ma na swoim koncie kilka serii sieciowych centrów danych, przeznaczonych dla różnych odbiorców: domowych, małych firm oraz dużych przedsiębiorstw. Spośród nich wyróżnić możemy takie rodziny produktów, jak TS, TVS czy HS wraz z jednostkami rozszerzającymi do nich.

QNAP zdążył już nas przyzwyczaić do oferowania nieźle wyposażonych, a przy tym całkiem korzystnie wycenionych serwerów NAS. Pod względem funkcji sprzętowych przeważnie ustawiłbym go na pierwszym miejscu, tuż przed depczącym mu po piętach Asustorem i zamykającym podium Synology. Choć to też zależy od modelu i od tego, co konkretnie weźmiemy pod uwagę. Bohaterem dzisiejszej publikacji jest serwer QNAP TS-432X i tu bez ogródek muszę przyznać, że konkurencji pod względem dostępnych w standardowym wyposażeniu interfejsów sieciowych za około 3100 zł to on zwyczajnie nie ma. Dla porównania, Synology DS923+ posiada „jedynie” dwa gigabitowe interfejsy, a Asustor Lockestor 4 – interfejsy 2.5 Gb/s w takiej samej liczbie. Pod jednym aspektem TS-432X wypada teoretycznie gorzej, ale o tym za chwilę. Sprzęt to jednak tylko pierwsza strona medalu, drugą zaś jest oprogramowanie i to w dużej mierze od tego aspektu będzie zależało, czy to interfejsowe bogactwo będzie dało się w pełni wykorzystać. Tu akurat Synology uchodził do niedawna za wzór, choć dziś nie jest to już takie oczywiste, gdyż pozostali dwaj główni gracze na rynku konsumenckich NASów sporo nadrobili.

QNAP TS-432X Synology DS923+ Asustor Lockerstor 4 Procesor Annapurna Labs AL524

(4 rdzenie, 2.0 Ghz) AMD Ryzen R1600

(2 rdzenie, 2.6 GHz) Intel Celeron N5105

(4 rdzenie, 2.0 GHz) Pamięć RAM 4 GB DDR4 (max 16 GB) 4 GB DDR4 (max 32 GB) 4 GB DDR4 (max 8 GB) Karta graficzna brak brak Intel UHD Graphics Dyski twarde 4x SATA II/III HDD/SSD (max 308 TB) 4x SATA II/III HDD/SSD (max 108 TB) 4x SATA II/III HDD/SSD (max 308 TB) Dyski M.2 opcja (PCIe 3 x4) dwa wolne sloty NVMe dwa wolne sloty NVMe Obsługa hot-swap Tak Tak Tak Macierze dykowe JBOD, RAID0, RAID 1,

RAID 5, RAID 6, RAID 10 JBOD, RAID0, RAID 1,

RAID 5, RAID 6, RAID 10, SHR JBOD, RAID0, RAID 1,

RAID 5, RAID 6, RAID 10 Systemy plików - wew. EXT4 EXT4, btrfs EXT4, btrfs Systemy plików - zew. EXT3, EXT4, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT (opcja) EXT3, EXT4, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT (opcja), btrfs EXT3, EXT4, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT, btrfs Interfejsy sieciowe 2x 2.5GBASE-T,

1x SFP+ 10 Gb 2x Gigabit Ethernet, 2x 2.5GBASE-T, Wejścia/wyjścia 2x USB 3.2 Gen. 1 2x USB 3.2 Gen. 1 3x USB 3.2 Gen. 1,

1x HDMI 2.0a Możliw. rozszerzenia kamera, drukarka, dostępny PCIe 3 x4 kamera, drukarka,

dostępny PCIe 3 x2 Wi-Fi, kamera, drukarka System operacyjny QNAP QTS 5.2.3 Synology DSM 7.2 Asustor ADM 4.3 Transkodowanie brak brak H.264 (AVC), H.265 (HEVC), MPEG-2 i VC-1, VP9 Serwer VPN L2TP/IPsec, OpenVPN PPTP, L2TP/IPsec, OpenVPN PPTP, L2TP/IPsec,

OpenVPN, WireGuard Wymiary (wys. x szer. x gł.) 16.5 x 17.0 x 22.6 cm 16.6 x 19.9 x 22.3 cm 18.6 x 17.0 x 23.0 cm Waga 1.99 kg 2.20 kg 2.94 kg Gwarancja 2 lata

(rozszerzenie do 5 lat) 2 lata

(rozszerzenie do 5 lat) 3 lata

Wspomniałem o tym, że QNAP TS-432X odstaje nieco od dwóch bezpośrednich konkurentów w jednym – posiada, przynajmniej w teorii, słabszy procesor. Jest nim bowiem jednostka AnnapurnaLabs Alpine AL524 wyposażona w cztery rdzenie ARM Cortex-A57 i taktowana zegarem 2 Ghz. Asustor posiada intelowskiego Celerona o takiej samej liczbie rdzeni, natomiast Synology – dwurdzeniowego Ryzena R1600. To określenie „gorsze-lepsze” w przypadku tych jednostek nie jest takie jednoznaczne, jeśli mówimy o serwerach NAS i niezbędne by było bezpośrednie porównanie. Jeśli chodzi o pamięć RAM, to w standardzie wszędzie dostajemy 4 GB z możliwością rozbudowy do 16 GB w przypadku QNAPa (tu z kolei przoduje Synology, bo maksymalnie można w DS923+ zainstalować 32 GB). Nas jednak interesuje dziś część sieciowa, a tu, jak wspomniałem, jest konkretnie. Główną uwagę zwraca wbudowany interfejs 10 Gb/s i to nie w formie gniazda RJ-45, a złącza SFP+. Nie znam drugiego NASa „w tych pieniądzach”, który by coś takiego oferował. Rozwiązanie to ma swoje wady i zalety, ale o nich pokrótce opowiem na następnej stronie. Oprócz SFP+ dostajemy także dwa interfejsy 2.5 Gb/s, więc nawet nie posiadając możliwości podłączenia „dziesiątki” w typowo światłowodowym standardzie do naszej sieci, nadal dostajemy opcję całkiem szybkiego połączenia za pomocą skrętki.