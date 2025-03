Test QNAP TS-216G - Korzystnie wyceniony NAS do domowego użytku z obsługą sieci 2.5GBASE-T oraz procesorem ARM

Zakup serwera NAS do domowego użytku nie jest prostym zadaniem. Już na samym początku zdecydowanie nie pomaga mnogość różnych modeli dostępnych w ofercie sklepów, które na pierwszy rzut oka niewiele się od siebie różnią. Tyczy się to zarówno modeli najtańszych, jak i droższych, choć w przypadku tych ostatnich wszystkiego praktycznie dostaniemy „więcej” i w bardziej rozbudowanym wydaniu. Co do zasady jednak, przynajmniej w teorii, zarówno NAS za 1000 zł, jak i za 4000 zł będzie (a przynajmniej powinien) w stanie bezpiecznie przechowywać zgromadzone na nich dane. Zbliżone będą sposoby komunikacji z serwerem, a także w końcu jego funkcje multimedialne. Jeśli ktoś nie ma jakichś specjalnych wymagań funkcjonalnych czy wydajnościowych, powinien w zupełności wystarczyć mu tańszy NAS. Właśnie takim bardzo korzystnie wycenionym serwerem jest QNAP TS-216G. Pod względem specyfikacji technicznej prezentuje się nieźle, a jak jest w rzeczywistości – to już pokażą testy.

Autor: Kamil Śmieszek

NAS (Network Attached Storage) jest technologią umożliwiającą podłączenie zasobów pamięci dyskowych bezpośrednio do sieci komputerowej. Określeniem tym zaczęto nazywać również urządzenia, które pozwalają na stworzenie takiego sieciowego „nośnika danych”. Sprzęt ten to najczęściej minikomputer z własnym procesorem, pamięcią RAM i systemem operacyjnym. Za jego pośrednictwem możemy zarządzać danymi zgromadzonymi na podłączonych do serwera nośnikach, będącymi zwykle tradycyjnymi dyskami twardymi. Takie właśnie serwery od wielu lat wytwarza firma QNAP. Kolejny, równie popularny co Synology tajwański producent ma na swoim koncie kilka serii sieciowych centrów danych, przeznaczonych dla różnych odbiorców: domowych, małych firm oraz dużych przedsiębiorstw. Spośród nich wyróżnić możemy takie rodziny produktów, jak TS, TVS czy HS wraz z jednostkami rozszerzającymi do nich.

Obsługa dwóch dysków w macierzy RAID 1 to podstawa do nazwania jakiegoś urządzenia NASem. Jednodyskowce to co najwyżej bardziej rozbudowane dyski sieciowe, które same w sobie nie zapewnią nawet minimalnego bezpieczeństwa danych przed uszkodzeniem nośnika. QNAP TS-216G spełnia te kryteria i ma szansę pokazać się jako dobry kandydat do wykorzystania w roli względnie taniego serwera NAS do zastosowań domowych.

QNAP TS-216G reklamowany jest na stronie producenta jako „Najtańszy 2-kieszeniowy serwer QNAP NAS 2,5GbE”. I wszystko się zgadza! QNAP nie ma bowiem w ofercie tańszych NASów, które spełniałyby te dwa kryteria. Minęły już na szczęście czasy, gdy za duet dwóch kieszeni oraz interfejsu sieciowego szybszego niż Gigabit Ethernet trzeba dopłacać ekstra. W końcu obsługa standardu NBASE-T w wariancie 2.5 Gb/s coraz częściej gości w średniopółkowych routerach, a porty takowe montowane bywają w laptopach czy na płytach głównych – szybsze połączenie to zawsze jakiś atut. Inną sprawą jest co prawda to, czy będziemy w stanie te możliwości wykorzystać, ale to już inna para kaloszy. Obsługa dwóch dysków, a co za tym idzie – RAID 1 – to powinna być podstawa do nazwania urządzenia NASem. Jednodyskowe urządzenia to co najwyżej bardziej rozbudowane dyski sieciowe, które same w sobie nie zapewnią nawet minimalnego bezpieczeństwa danych przed uszkodzeniem nośnika. Czy są jeszcze jakieś inne cechy, które mogłyby przeważyć na korzyść bohatera dzisiejszego testu? Spójrzmy zatem na specyfikację techniczną.

QNAP TS-216G Synology DS223 Procesor ARM Cortex-A55

(4 rdzenie, 2.0 GHz, 64 bit) Realtek RTD1619B

(4 rdzenie, 1.7 GHz, 64 bit) Pamięć RAM 4 GB DDR4 (nierozszerzalna) 2 GB DDR4 (nierozszerzalna) Karta graficzna Mali-G52 Mali-G57 Dyski twarde 2x SATA II/III HDD/SSD (max 250 TB) 2x SATA II/III HDD/SSD (max 108 TB) Dyski M.2 brak możliwości instalacji brak możliwości instalacji Obsługa hot-swap Tak Tak Macierze dyskowe JBOD, RAID0, RAID 1 JBOD, RAID0, RAID 1, SHR Systemy plików - wew. EXT4 EXT4, btrfs Systemy plików - zew. EXT3, EXT4, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT (opcja) EXT3, EXT4, FAT32, NTFS, HFS+,

exFAT (opcja), btrfs Interfejsy sieciowe 1x 2.5GBASE-T, 1x 1 GBASE-T 1x 1 GBASE-T Wejścia/wyjścia 1x USB 3.2 Gen. 1, 1x USB 2.0 3x USB 3.2 Gen. 1 Możliw. rozszerzenia Wi-Fi, kamera, drukarka Wi-Fi, kamera, drukarka System operacyjny QNAP QTS 5.2.0 Synology DSM 7.2 Transkodowanie H.264 (AVC), H.265 (HEVC), MPEG-2 i VC-1 H.264 (AVC), H.265 (HEVC), MPEG-2 i VC-1 Serwer VPN L2TP/IPsec, OpenVPN PPTP, L2TP/IPsec, OpenVPN Backup kopie wewnętrzne, kopie na zewnętrzny udział sieciowy CIFS, FTP, rsync, RRTR, usługi chmurowe (chmura VJBOD, HybridMount, HBS), migawki, Apple TimeMachine kopie wewnętrzne, kopie na zewnętrzny udział sieciowy CIFS, FTP, rsync, usługi chmurowe (Cloud Sync), migawki, Hyper Backup, Apple TimeMachine Wymiary 16.5 × 10.2 × 22.1 cm (wys. x szer. x gł.) 16.5 × 10.8 × 23.3 cm (wys. x szer. x gł.) Waga 1.45 kg 1.28 kg Gwarancja 2 lata (rozszerzenie do 5 lat) 2 lata (rozszerzenie do 5 lat)

Sercem QNAPa TS-216G jest czterordzeniowy procesor oparty na ARM Cortex-A55 o częstotliwości taktowania 2 GHz. Nie jest to już co prawda najświeższa konstrukcja, gdyż od jej premiery minęło 7 lat. Jednak w przypadku serwerów NAS przeznaczonych głównie do zastosowań domowych powinna w zupełności wystarczyć. Zainstalowana pamięć RAM ma pojemność 4 GB i nie ma możliwości jej rozszerzenia. Jak na segment reprezentowany przez model TS-216G to tak, można powiedzieć, w sam raz – ani za mało, ani specjalnie dużo. Warto jednak wziąć poprawkę na fakt, że pełni możliwości systemu QNAP QTS przy takiej ilości raczej nie wykorzystamy i mam tu chociażby na myśli obsługę kontenerów aplikacyjnych. QNAP dodatkowo szczyci się zainstalowaniem modułu NPU do wsparcia zadań opartych na AI, przy czym obecnie ograniczają się one jedynie do rozpoznawania zawartości obrazów wrzucanych na serwer NAS. Uprzedzę tu nieco fakty, ale w praktyce działanie to nie uległo zmianie w porównaniu do wersji systemu QNAP QTS 5, któremu już miałem okazję się przyjrzeć.