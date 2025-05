Test routera Mercusys MR47BE - korzystnie wyceniony i całkiem wydajny router z obsługą najważniejszych funkcji Wi-Fi 7

Testy routera TP-Link Archer BE800 pokazały, że Wi-Fi 7 to bardzo duży krok wprzód w stosunku do Wi-Fi 6 aka 802.11ax jeśli chodzi o czysto praktyczne aspekty, a przede wszystkim – szybkość transferu danych. Ewolucja, jaka miała miejsce przy tworzeniu najnowszego standardu, objęła kluczowe technologie, bezpośrednio wpływające na zwiększenie efektywności komunikacji przez sieć radiową. Należą do nich m.in. obsługa pasma 6 GHz, 320 MHz szerokości kanału oraz modulacja 4096-QAM. Duży nacisk położono także na poprawę jednoczesnej obsługi wielu klientów Wi-Fi wprowadzając MLO, Multi-RU czy też większej liczby strumieni. W przypadku Archera BE800 nowości te okupione zostały niestety dość zaporową ceną. By w ogóle móc skorzystać z dobrodziejstw 802.11be nie trzeba na szczęście sięgać po topowe urządzenia, gdyż technologia ta trafia także do sprzętu wycenionego bardziej korzystnie. Przykładem takiego routera jest Mercusys MR47BE, któremu to przyjrzę się w ramach dzisiejszego testu.

Autor: Kamil Śmieszek

Mercusys to marka firmy TP-Link skierowana głównie do tych nieco mniej zasobnych w gotówkę odbiorców. Urządzenia spod tego szyldu mają za zadanie dobrze sprawdzić się w niewymagających zadaniach w domowych sieciach komputerowych. Przejęła pod tym względem pałeczkę od TP-Linka właśnie, który już jakiś czas temu zdecydowanie przestał kojarzyć się marką tanią godnie rywalizując chociażby z ASUSem czy Netgearem na rynku typowo konsumenckich urządzeń sieciowych. Gdy kilka lat temu miałem okazję po raz pierwszy przyjrzeć się produktowi Mercusysa (a był to model AC12), oferta routerów tej marki nie była zbyt rozbudowana. Uległo to jednak znaczącej poprawie i obecnie ta korzystniej wyceniona submarka TP-Linka ma w swoim portfolio znacznie więcej urządzeń. Należą do nich zarówno – rzecz jasna – routery, systemy mesh Mercusys Halo, routery LTE, switche, karty sieciowe oraz range extendery.

Mercusys MR47BE obsługuje wszystkie te najważniejsze technologie wchodzące w skład Wi-Fi 7, a więc modulację 4096-QAM, szerokość kanału 320 MHz, MLO oraz Multi-RU. Nie zobaczymy w jego specyfikacji żadnych kosmicznych liczb pokroju BE19000, którymi szczycił się TP-Link Archer BE800 właśnie, ale za to zobaczymy dość sensowną – jak na routery Wi-Fi 7 – cenę około 550 zł.

Mercusys MR47BE jest zdecydowanie najwyżej ulokowanym routerem w ofercie marki. Wprowadzony został na rynek w drugiej połowie zeszłego roku jako czołowy reprezentant standardu Wi-Fi 7 będąc wyposażonym właśnie w te kluczowe technologie, o których pisałem wyżej. Pamiętajmy, że nie jest wymagana obsługa wszystkich z nich, by urządzenie mogło zostać certyfikowane jako zgodne z Wi-Fi 7. Należą do nich właśnie chociażby 4096-QAM czy 320 MHz na kanał, a one mają naprawdę spory wpływ na końcową przepustowość sieci 802.11be, co pokazaliśmy w teście TP-Linka Archera BE800. Te związane z wielodostępem, a więc MLO czy Multi-RU są już wymagane, a co za tym idzie – muszą być zaimplementowane w każdym urządzeniu zgodnym z Wi-Fi 7. Mercusys MR47BE obsługuje je wszystkie. Nie zobaczymy w jego specyfikacji żadnych kosmicznych liczb pokroju BE19000, którymi szczycił się BE800 właśnie. Zamiast tego możliwości Wi-Fi bohatera dzisiejszego testu opisywane są jako BE9300, na co składa się maksymalnie 5760 Mb/s dla pasma 6 GHz, 2880 Mb/s dla 5 GHz oraz 574 Mb/s dla 2.4 GHz. A to wszystko w dość sensownej – jak na routery Wi-Fi 7 – cenie około 550 zł.

Mercusys MR47BE ASUS BE-50 Procesor Qualcomm IPQ9554 brak danych Pamięć RAM 1 GB 256 MB Anteny 6x zewnętrzne 4x zewnętrzne Tryb pracy WiFi / AP / WISP / Repeater WiFi / AP / WISP / Repeater Standardy Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be Częstotliwość Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz 2.4 GHz / 5 GHz Przepustowość Wi-Fi (2.4 / 5 / 6 GHz) 574 / 2880 / 5760 Mbps 688 / 2880 Mbps Radio 2.4 GHz Qualcomm QCN6274 brak danych Radio 5 GHz Qualcomm QCN6274 brak danych Radio 6 GHz Qualcomm QCN6274 brak danych Obsługa sieci mesh Tak Tak Obsługa MU-MIMO 4x4:4 2x2:2 Wspierane funkcje Wi-Fi 7 4096-QAM, 320 Mhz, MLO, Multi-RU, 6 strumieni 4096-QAM, MLO, Multi-RU, 4 strumienie Interfejsy sieciowe 4x RJ-45 2.5 Gb/s 1x RJ-45 2.5 Gb/s, 3x RJ45 1 Gb/s Dodatkowe złącza brak brak Możliwości rozszerzenia brak brak Zabezpieczenia Wi-Fi WEP 64/128-bit, WPA/WPA2/WPA3-PSK & Enterprise WEP 64/128-bit, WPA/WPA2/WPA3-PSK & Enterprise Zabezpieczenia sieciowe Firewall Firewall Obsługa WPS Tak Tak Kontrola dostępu Priorytetowy QoS / kontrola rodzicielska Priorytetowy QoS / kontrola rodzicielska Obsługa IPv6 WAN / LAN WAN Port forwarding Virtual Servers / Port Triggering / UPnP / DMZ Virtual Servers / Port Triggering / UPnP / DMZ Serwer VPN PPTP / L2TP / OpenVPN / WireGuard PPTP / L2TP / OpenVPN / WireGuard Sieci gościnne Max 3 (po jednej na pasmo) Max 6 (po trzy na pasmo) Agrejacja LAN brak brak Wymiary 25.8 x 11.9 x 4.3 cm 26.1 x 15.6 x 5.0 cm Gwarancja 36 miesięcy 36 miesięcy

Specyfikacja sprzętowa prezentuje się bardzo dobrze, jak na tak wyceniony router. Całością dowodzi czterordzeniowy SoC Qualcomm IPQ9554, taktowany zegarem 1.5 GHz. Jest to zatem jednostka pokrewna, choć nieco niżej pozycjonowana od IPQ9574. Towarzyszy mu układ QCN6274 odpowiedzialny za obsługę Wi-Fi 7 (sam IPQ9554 również wspiera Wi-Fi 7, ale wygląda na to, że w Mercusysie MR47BE funkcjonalność jest wyłączona). W routerze zainstalowano 1 GB pamięci RAM. Co trzeba zaznaczyć, wreszcie do tego niższego segmentu cenowego powoli przechodzą interfejsy ethernetowe 2.5 Gb/s. Rozwiązanie to staje się coraz bardziej popularne i obecne na płytach głównych pecetów czy laptopów, a także serwerów NAS.