Sony PlayStation 5 Pro - twórcy gier nie pokładają zbyt wielkich nadziei w nowej konsoli. Szykuje się rynkowa porażka?

Jak donoszą różne branżowe źródła, już za kilka miesięcy będziemy świadkami premiery konsoli PlayStation 5 Pro. Choć wielu graczy nie może się już doczekać jej debiutu, to jednak nie brakuje głosów, że urządzenie to w zasadzie nie będzie w ogóle potrzebne - w końcu można odnieść wrażenie, że deweloperzy nadal nie wykorzystali możliwości aktualnie dostępnych konsol. O ile można zrozumieć, że takie opinie wyrażają zwykli gracze, to jednak podobne nastroje samych twórców gier mogą niepokoić...

Sony najwidoczniej zdaje sobie sprawę, że PlayStation 5 Pro będzie dosyć niszowym urządzeniem. Mając taki obraz raczej trudno przewidywać, by nowa konsola pobijała rekordy sprzedaży.

Christopher Dring, redaktor naczelny serwisu GamesIndustry.biz zdradził, że podczas tegorocznej konferencji GDC 2024 nie spotkał wśród deweloperów ani jednej osoby, która rozumiałaby sens pojawienia się konsoli PlayStation 5 Pro. Jak mówi: "Wydaje się, że programiści tak naprawdę nie czują, że tego potrzebują, a przynajmniej ci, z którymi rozmawiałem [...]. Wiele osób uważa, że ​​tak naprawdę nie wykorzystuje się w pełni możliwości PS5". Dodaje również: "Kilka firm stwierdziło, że pojawienie się PS5 Pro nie spowoduje wzrostu rynku [...] Wygląda na to, że ta generacja tak naprawdę jeszcze się nie rozpoczęła, więc nie można mówić o wyraźnej potrzebie aktualizacji".

Cóż, twórcy gier mają zatem takie same odczucia jak większość graczy. Christopher Dring wyjaśnił później, że według niego Sony ma uzasadnione oczekiwania co do tego odświeżenia, a sama firma ponoć zdaje sobie sprawę, że ogólnie będzie to niszowe rozwiązanie. Mając taki obraz raczej trudno przewidywać, by PS5 Pro pobijało rekordy sprzedaży. Konsola ta najwidoczniej będzie skierowana wyłącznie do tych graczy, którzy będą gotowi zapłacić więcej, by tylko zagrać w wybrane tytuły z lepszą grafiką lub nowymi funkcjami gwarantującymi lepsze wrażenia z rozgrywki. Mimo wszystko warto poczekać na kolejne doniesienia w tej sprawie - a nuż nowy model konsoli zaskoczy nas czymś jeszcze?

Źródło: Push Square