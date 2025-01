Sony PlayStation VR2 - gogle znane z konsol otrzymały aktualizację wprowadzającą obsługę PC. Są jednak pewne haczyki

Od premiery Sony PlayStation VR2 dnia 22 lutego 2023 roku, wielu graczy zastanawiało się, czy można wykorzystać te gogle VR na swoim komputerze. Oczywiście oficjalnie do tej pory nie było to możliwe, jednak sprytni użytkownicy znaleźli sposób. Teraz nie będzie już konieczności korzystania z modyfikacji, ponieważ najnowsza aktualizacja wprowadza, autoryzowaną przez japońskiego producenta, możliwość podłączenia sprzętu do PC.

Najnowsza aktualizacja dla Sony PlayStation VR2 wprowadza wsparcie dla obsługi komputerów. Zatem nie będzie już konieczności omijania sterowników producenta, gdy chcemy podłączyć gogle VR do PC. Niemniej jednak nadal konieczne jest użycie adaptera VirtualLink. Na razie nie wiemy, czy sprzęt współpracuje z układami NVIDIA. Jednak możemy się spodziewać, że ze strony chipów graficznych AMD możemy liczyć na pełną kompatybilność.

Pewnie u podstaw decyzji Sony, aby wprowadzić obsługę swoich gogli VR pod systemem Windows, leży fakt, że producent boryka się z problemem niskiego popytu. Jak niedawno informowaliśmy, Sony zmaga się z nadmiarem gogli VR na magazynach. Z perspektywy konsumenta jest to bardzo pozytywny krok, ponieważ oznacza to wprowadzenie bardziej uniwersalnego sprzętu, co z kolei pobudzi konkurencję na rynku. Zachęcamy również do zapoznania się z naszą recenzją PlayStation VR2.

Sony's latest firmware update enables PC access! This means it's no longer necessary to use driver/hardware workarounds to make it work on Windows. Still TBC whether this update enables nVidia use, but all indications are that Sony's "PC games" plans involve direct connection. pic.twitter.com/dvEH4pvDhF