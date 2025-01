Sony PlayStation VR2 - producent wstrzymał produkcję gogli. Zestawy podobno zalegają już w sklepach i magazynach

Można odnieść wrażenie, że Sony wyraźnie nie ma szczęścia albo odpowiedniego podejścia do swoich gogli wirtualnej rzeczywistości. Już pierwsza generacja PS VR postrzegana jest jako porażka, ale co gorsza, również zestaw VR2 przeznaczony dla PlayStation 5 z biegiem czasu okazuje się wielkim niewypałem - i to pomimo świetnych recenzji, które ukazały się tuż po premierze. Taką tezę wydaje się właśnie potwierdzać najnowszy raport serwisu Bloomberg.

Kolejne wieści o niskim zainteresowaniu goglami Sony PS VR2 nie są dziś chyba żadnym zaskoczeniem. Zestaw nadal jest dosyć drogi, a poza tym można odnieść wrażenie, że producent nie zapewnił odpowiedniej liczby interesujących gier, które mogłyby zachęcić graczy do zakupu. Jak się jednak okazuje, sytuacja jest na tyle zła, że firma Sony została zmuszona do wstrzymania produkcji gogli, ponieważ w sklepach i magazynach zwyczajnie zaczęły zalegać niesprzedane zestawy. Wydaje się zatem, że PS VR2 może nie pobić wyniku sprzedaży gogli PS VR 1. generacji (ok. 5 mln sztuk).

W świetle tych niezbyt wesołych informacji ostatnią deską ratunku może okazać się nadciągająca funkcja gwarantująca kompatybilność zestawu PlayStation VR2 z komputerami osobistymi. Rozwiązanie to zostało zapowiedziane niespełna miesiąc temu przez Sony, ale do tej pory nie wiemy, na czym dokładnie będzie ono polegało i czy będzie wymagało ingerencji ze strony np. producentów gier. Pozostało nam więc czekać na kolejne posunięcia giganta i liczyć na to, że zakup PS VR2 stanie się jeszcze ciekawą i opłacalną inwestycją.

