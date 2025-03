Gogle Sony PlayStation VR2 będą kompatybilne z PC. Użytkownicy mogą mieć powody do radości

Od premiery Sony PlayStation VR2 minął już rok, jednak mimo bardzo pozytywnych recenzji raczej nie można powiedzieć, że ten zestaw okazał się ogromnym sukcesem. Co prawda producent zapewnił mocny start i kilka naprawdę ciekawych produkcji, ale z biegiem czasu wydaje się, że to kolejny produkt o niewykorzystanym potencjale. W końcu wystarczy tylko zerknąć na wyniki sprzedaży i szybko spadające ceny gogli... Na szczęście wygląda na to, że Sony wpadło na ciekawy pomysł, jak "uratować" PlayStation VR2.

Jest jeszcze wiele niewiadomych w tej sprawie, ale już teraz można przewidywać, że zainteresowanie zestawem PS VR2 wyraźnie wzrośnie.

Jak możemy przeczytać na stronie PlayStation Blog, producent testuje właśnie możliwość ogrywania dodatkowych produkcji z PC za pomocą PlayStation VR2. Dzięki temu użytkownicy tego zestawu uzyskają dostęp do szerszej bazy tytułów niż tylko tych stworzonych z myślą o konsoli PlayStation 5. Niestety nie przekazano konkretnie, kiedy zestaw VR2 stanie się kompatybilny z komputerami osobistymi, ale zespół PlayStation zakłada, że jeszcze w tym roku posiadacze będą mogli ogrywać produkcje na PC.

To bez wątpienia świetna wiadomość, która dodatkowo podkreśla duże zaangażowanie giganta w rynek PC, jednak pojawiają się już pytania, w jaki dokładnie sposób Sony umożliwi ogrywanie gier z komputerów osobistych na PS VR2. Kluczowa jest jeszcze kwestia, czy twórcy tytułów będą zobowiązani do dodatkowej ingerencji do zapewnienia obsługi, czy też może zestaw będzie od razu obsługiwał wszystkie gry stworzone z myślą o wirtualnej rzeczywistości. Tak czy siak, musimy czekać na więcej wiadomości w tej sprawie, ale już teraz można przewidywać, że zainteresowanie zestawem wyraźnie wzrośnie.

Źródło: PlayStation