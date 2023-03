PlayStation VR2 nie cieszy się dużym zainteresowaniem. Sprzedaż nowych gogli zdecydowanie poniżej oczekiwań

Choć pierwsza generacja PlayStation VR nie odniosła sukcesu rynkowego, to Sony nie zdecydowało się na wycofanie z rynku wirtualnej rzeczywistości. W ubiegłym miesiącu do sklepów trafiły gogle PlayStation VR2, w których Japończycy pokładali duże nadzieje. Większe możliwości techniczne oraz bogatsza baza gier miała być metodą na sukces. Niestety, jak wskazują najnowsze doniesienia, wyniki sprzedaży nowego zestawu VR trudno uznać za zadowalające.

PlayStation VR2 zdecydowanie nie cieszy się dużą popularnością. W pierwszym kwartale 2023 r. nowe gogle trafią do zaledwie 270 tys. graczy.

Sony miało ambitne plany związane z PlayStation VR2. Według pierwotnych założeń do końca pierwszego kwartału 2023 r. w ręce graczy miało trafić aż 2 mln egzemplarzy. Po kilku miesiącach, bazując na liczbie przedpremierowych zamówień, obniżono prognozy sprzedaży o połowę. Co więcej, od kwietnia 2023 do marca 2024 r. Japończycy zamierzali dostarczyć dodatkowe 1,5 mln sztuk gogli. Hiroki Totoki (dyrektor finansowy koncernu) stwierdził również, że nie ma powodów do obaw o pobicie ogólnego wyniku pierwszej generacji PlayStation VR, czyli sprzedaży 5 mln zestawów. Najnowsze doniesienia wskazują, iż realizacja przyjętych celów może okazać się bardzo trudnym zadaniem.

Debiutujące 22 lutego gogle PlayStation VR2 zostały docenione za wysoką jakość obrazu oraz komfortowe użytkowanie nawet podczas dłuższej rozgrywki; producent zapowiedział także przygotowanie bogatej biblioteki gier. Mimo wielu zalet zainteresowanie nowym zestawem VR okazało się niższe od oczekiwanego. Według szacunków International Data Corporation do końca marca 2023 r. na zakup nowego zestawu VR zdecyduje się zaledwie 270 tys. osób. Analityk IDC wskazuje, iż główną przyczyną słabego wyniku sprzedaży jest aktualna sytuacja ekonomiczna. "Konsumenci na całym świecie zmagają się z rosnącymi kosztami utrzymania, wzrostem stóp procentowych oraz utratą pracy. W obecnej sytuacji zestawy VR nie znajdują się w centrum uwagi klientów. Podejrzewam, że obniżenie ceny PlayStation VR2 będzie niezbędne, aby poprawić wynik sprzedaży" - skomentował Francisco Jeronimo z IDC.

