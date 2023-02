Nowe gry na PlayStation VR2 nadchodzą. Oto garść zapowiedzi ze State of Play

Nowy symulator wirtualnej rzeczywistości odnotował naprawdę udany start, dokonując znaczącego progresu w stosunku do poprzednika. Poza byciem czymś więcej niż tylko generacyjnym gadżetem, dostaliśmy również niebanalny flagowy tytuł w postaci Horizon Call of the Mountain. Ponarzekać za to możemy na razie na niedobór gier na VR2. Sony najwyraźniej jest tego świadome, jako że wczorajsze State of Play rzuciło na tę kwestię sporo światła.

W trakcie 45-minutowego State of Play w pierwszej kolejności skupiono się na kilku projektach, które będą do ogrania na PlayStation VR2.

Chyba największe wrażenie zrobiło na mnie The Foglands. Ekipa z Well Told Entertainment szykuje niezwykle klimatyczną przygodę w postaci skrzyżowania strzelanki z roguelike. Naszym zadaniem jest eksploracja podziemnych korytarzy pokrytych mgłą, których lokatorzy zagrażają ludzkości. To szalona mieszanka elementów westernu, sci-fi i horroru, gdzie mając ograniczone zasoby będziemy zbierać surowce, zdobywać nowe moce i opędzać się od groźnych kreatur za pomocą naszej broni czy pięści (ewentualnie dostawać od nich od czasu do czasu w skórę). Dynamika i pomysłowość tego projektu wydaje się być idealnym materiałem na sprawdzenie możliwości drzemiących w PS VR2 w nieco inny sposób niż Horizon Call of the Mountain.

Moją uwagę zwróciło także Synapse. Brytyjczycy z nDreams w przeszłości wprowadzili na rynek przede wszystkim nagrane Fracked (weszło na PS VR) oraz Phantom: Covert Ops, który mogliśmy ograć za pośrednictwem Oculusa. Strzelanka na silniku Unreal Engine pozwoli nam także na manipulowanie fizyką otoczenia, co przy nietypowej szacie graficznej robi całkiem niezłe wrażenie. Fani twórczości Isaaca Asimova - czy po prostu pełnokrwistego, kosmicznego SF - też mają na co czekać. Kultowe uniwersum Fundacji przewijać się będzie teraz nie tylko jako serial na platformie Apple+, ale dodatkowo na VR2, a także PS5. Na koniec warto jeszcze wspomnieć o dwóch tytułach przeniesionych specjalnie do wirtualnego symulatora najnowszej generacji. Cieszyć się mogą wielbiciele kooperacyjnego survivalu Green Hell oraz Before Your Eyes - znakomicie ocenianej przygodówki narracyjnej. Jej mechanika - korzystająca z kamery internetowej, by z pomocą naszych mrugnięć podróżować po wspomnieniach bohatera - wydaje się być idealna do zaimplementowania na PlayStation VR2.

Źródło: Youtube