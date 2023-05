PlayStation Q Lite oficjalnie zaprezentowane - Sony pracuje nad konsolą do grania w chmurze poprzez Remote Play

Wczorajszy pokaz PlayStation Showcase skupił się przede wszystkim na multiplatformowych grach. Zobaczyliśmy m.in. Alan Wake 2, Assassin's Creed Mirage, Metal Gear Solid: Snake Eater Remake czy ekskluzywną dla PlayStation 5 grę Marvel's Spider-Man 2. Jim Ryan, prezes Sony Interactive Entertainment, poświęcił również chwilę na zapowiedź nadchodzących urządzeń, rozszerzających ekosystem PlayStation 5. Potwierdziły się przede wszystkim informacje sprzed kilku miesięcy - jeszcze w tym roku do sprzedaży trafi PlayStation Q Lite.

Sony potwierdziło prace nad przenośną konsolą o kodowej nazwie PlayStation Q Lite, która zaoferuje granie w gry z PlayStation 5 oraz PlayStation VR2 poprzez chmurę i funkcję Remote Play.

PlayStation Q Lite to przenośna konsola, choć jednocześnie nie będzie to w żadnym wypadku konkurencja dla takich rozwiązań jak Nintendo Switch, Steam Deck czy ASUS ROG Ally. Urządzenie to nie pozwoli bowiem na natywne odpalanie gier, zamiast tego zaoferuje możliwość rozgrywki poprzez chmurę i funkcję Remote Play. Z tego powodu do grania wymagana będzie instalacja konkretnych gier na konsoli PlayStation 5, które jednocześnie wspierają strumieniowanie przez bezprzewodową sieć WiFi za pomocą wspomnianej funkcji Remote Play. Tym samym będzie to bardziej ograniczony sprzęt, pozwalający na odpalanie wybranych gier np. gdy leżymy sobie w łóżku.

Nie ujawniono na razie zbyt wielu szczegółów PlayStation Q Lite w kontekście specyfikacji technicznej. Potwierdzono jednak obecność 8-calowego panelu Full HD (LCD IPS). Sama przenośna konsola wygląda jak połączenie mniejszego ekranu z padem DualSense (tak jakby rozdzielono kontroler i pomiędzy poszczególnymi przyciskami umieszczono tenże ekran). PlayStation Q Lite pozwoli na ogrywanie gier z PS5 w 60 klatkach na sekundę. Nie zabraknie ponadto funkcjonalności znanych z padów DualSense, a więc haptycznych wibracji oraz obsługi adaptacyjnych triggerów. Jim Ryan potwierdził również prace nad bezprzewodowymi słuchawkami dokanałowymi, których design jest spójny z konsolą PlayStation 5 oraz innymi akcesoriami, przygotowanymi z myślą o niej. Tutaj jednak nie zdradzono żadnych konkretów.

